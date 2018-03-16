Поклонская попросила ЦИК снять Собчак с выборов‍

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что направила в ЦИК просьбу снять с регистрации кандидата в президенты России Ксению Собчак, так как она, по ее мнению, посягает на целостность России и неуважительно относится к жителям Крыма.





"Так себя вести и неуважительно относиться к крымчанам — непозволительно. Конечно, я молчать не могу, поэтому направила соответствующий депутатский запрос на имя председателя ЦИК России и прошу снять с регистрации кандидата в президенты Собчак за нарушение закона", — заявила Поклонская журналистам.



По словам депутата, кандидат в президенты не имеет права публично заявлять, что какая-либо часть России не принадлежит стране. "Я не рассчитываю на какие-то документы реагирования, но тем не менее мы, крымчане и севастопольцы, позицию свою изложили и показали, что не надо к нам так относиться. Мы — Россия, и если кому-то это не нравится, то это его трудности, но не наши", — добавила она.



Парламентарий также отметила, что Собчак своими высказываниями в отношении статуса полуострова ставит под вопрос территориальную целостность России и нарушает федеральный закон об избирательных правах, говоря о неполноценности крымчан по территориальному признаку.



"Это недопустимо и запрещено федеральным законом", — сказала Поклонская.



На прошлой неделе глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что никого из восьми кандидатов в президенты России, внесенных в бюллетень, уже невозможно снять с выборов, все они "дойдут до финишной прямой".



Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская заявила, что направила в ЦИК запрос с просьбой снять с выборов кандидата в президенты Ксению Собчак за посягательство на территориальную целостность России и неуважение к жителям региона, - передает РИА-Новости "Так себя вести и неуважительно относиться к крымчанам — непозволительно. Конечно, я молчать не могу, поэтому направила соответствующий депутатский запрос на имя председателя ЦИК России и прошу снять с регистрации кандидата в президенты Собчак за нарушение закона", — заявила Поклонская журналистам.По словам депутата, кандидат в президенты не имеет права публично заявлять, что какая-либо часть России не принадлежит стране. "Я не рассчитываю на какие-то документы реагирования, но тем не менее мы, крымчане и севастопольцы, позицию свою изложили и показали, что не надо к нам так относиться. Мы — Россия, и если кому-то это не нравится, то это его трудности, но не наши", — добавила она.Парламентарий также отметила, что Собчак своими высказываниями в отношении статуса полуострова ставит под вопрос территориальную целостность России и нарушает федеральный закон об избирательных правах, говоря о неполноценности крымчан по территориальному признаку."Это недопустимо и запрещено федеральным законом", — сказала Поклонская.На прошлой неделе глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что никого из восьми кандидатов в президенты России, внесенных в бюллетень, уже невозможно снять с выборов, все они "дойдут до финишной прямой".Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.