2700 домов в Задонске без воды из-за коммунальной аварии

Сегодня около 11.00 в Задонске вышел из строя погружной насос водозабора «Северный».

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, из-за аварии без воды остались до 2700 домов из них 25 многоэтажных, в которых проживает до 3 500 человек из них детей 695 человек, 3 детских сада, 2 школы, 2 котельные, и реабиталиционный центр.

На место происшествия выехала оперативная группа Задонского пожарного гарнизона. Начаты аварийные работы. Предварительное время окончания работ - 17.00.