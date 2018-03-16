Общество

сегодня, 11:44

2700 домов в Задонске без воды из-за коммунальной аварии

3 355
#коммунальная авария
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2700 домов в Задонске без воды из-за коммунальной аварии

Сегодня около 11.00 в Задонске вышел из строя погружной насос водозабора «Северный».  

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, из-за аварии без воды остались до 2700 домов из них 25 многоэтажных, в которых проживает до 3 500 человек из них детей  695 человек, 3 детских сада, 2 школы, 2 котельные, и реабиталиционный центр.

На место происшествия выехала оперативная группа Задонского пожарного гарнизона. Начаты аварийные работы. Предварительное время окончания работ - 17.00.

3 355
#коммунальная авария
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Комментарии (3)

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Гость

8 минут назад
Ирина, в основном центр города
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SeTi

11 минут назад
Прорывные технологии, о которых вещал Королев в действии
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Ирина

37 минут назад
А какие улицы без воды,кто нибудь знает?
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