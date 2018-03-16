сегодня, 11:44
2700 домов в Задонске без воды из-за коммунальной аварии
Сегодня около 11.00 в Задонске вышел из строя погружной насос водозабора «Северный».
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, из-за аварии без воды остались до 2700 домов из них 25 многоэтажных, в которых проживает до 3 500 человек из них детей 695 человек, 3 детских сада, 2 школы, 2 котельные, и реабиталиционный центр.
На место происшествия выехала оперативная группа Задонского пожарного гарнизона. Начаты аварийные работы. Предварительное время окончания работ - 17.00.
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SeTi
Ирина