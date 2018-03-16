В мире

сегодня, 11:29

В США казнили серийного убийцу

175
#Чулочный душитель‍ #США #убийца #казнь
В США казнили серийного убийцу

Приговор в отношении серийного убийцы, известного по прозвищу Чулочный душитель, был приведен в действие с помощью смертельной инъекции. В тюрьме, где Гэри ожидал казни на протяжении нескольких десятков лет, заявили, что он отказался от последнего ужина.

Власти американского штата Джорджия казнили серийного убийцу, известного как "чулочный душитель", - сообщил местный телеканал WRBL.

Приговор в отношении 67-летнего осужденного привели в исполнение с помощью смертельной инъекции. Преступник отказался от последнего ужина.

Карлтона Гэри приговорили к высшей мере наказания в 1986 году по обвинению в убийстве и изнасиловании трех пожилых женщин.

Обвинители были уверены, что Гэри причастен как минимум еще к девяти нападениям на женщин, которые произошли в 1977 и 1978 годах в городе Колумбус (штат Джорджия). Большинство из этих предполагаемых жертв были задушены чулками, семеро из них скончались.

В США смертная казнь разрешена в 31 штате, также она предусмотрена в федеральном законодательстве. Лидером по числу таких наказаний является Техас. Чаще всего используется смертельная инъекция, реже — электрический стул, в единичных случаях — расстрел. Повешение и газовая камера в XXI веке еще не применялись, хотя сохранены в некоторых законах. Культура казни, как правило, включает право осужденного на последний ужин и на последнее слово непосредственно перед исполнением приговора, - передает РИА-Новости.
175
#Чулочный душитель‍ #США #убийца #казнь

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Американский военный вертолет потерпел крушение в Ираке
Американский военный вертолет потерпел крушение в Ираке

сегодня, 11:47

В мире
В Майами при обрушении моста погибли четыре человека
#Майами #обрушение моста
В Майами при обрушении моста погибли четыре человека

сегодня, 11:12

В мире
Британия посоветовала России отойти в сторону и заткнуться
#Британия #Россия #дело Скрипаля
Британия посоветовала России отойти в сторону и заткнуться

сегодня, 10:36

В мире
Великобритания, Франция, Германия и США объединились против России
#Великобритания #Франция #Германия
1
Великобритания, Франция, Германия и США объединились против России

сегодня, 10:29

В мире
Гонтарева уволена с поста главы Нацбанка Украины‍
#Нацбанк Украины #Гонтарева
Гонтарева уволена с поста главы Нацбанка Украины‍

вчера, 15:34

В мире
Генпрокурор Украины заявил о подготовке Савченко теракта в Раде
#Украина #Савченко #Рада
Генпрокурор Украины заявил о подготовке Савченко теракта в Раде

вчера, 13:51

В мире