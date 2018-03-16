В США казнили серийного убийцу

Приговор в отношении серийного убийцы, известного по прозвищу Чулочный душитель, был приведен в действие с помощью смертельной инъекции. В тюрьме, где Гэри ожидал казни на протяжении нескольких десятков лет, заявили, что он отказался от последнего ужина.





Приговор в отношении 67-летнего осужденного привели в исполнение с помощью смертельной инъекции. Преступник отказался от последнего ужина.



Карлтона Гэри приговорили к высшей мере наказания в 1986 году по обвинению в убийстве и изнасиловании трех пожилых женщин.



Обвинители были уверены, что Гэри причастен как минимум еще к девяти нападениям на женщин, которые произошли в 1977 и 1978 годах в городе Колумбус (штат Джорджия). Большинство из этих предполагаемых жертв были задушены чулками, семеро из них скончались.



В США смертная казнь разрешена в 31 штате, также она предусмотрена в федеральном законодательстве. Лидером по числу таких наказаний является Техас. Чаще всего используется смертельная инъекция, реже — электрический стул, в единичных случаях — расстрел. Повешение и газовая камера в XXI веке еще не применялись, хотя сохранены в некоторых законах. Культура казни, как правило, включает право осужденного на последний ужин и на последнее слово непосредственно перед исполнением приговора, - передает

Власти американского штата Джорджия казнили серийного убийцу, известного как "чулочный душитель", - сообщил местный телеканал WRBL.Приговор в отношении 67-летнего осужденного привели в исполнение с помощью смертельной инъекции. Преступник отказался от последнего ужина.Карлтона Гэри приговорили к высшей мере наказания в 1986 году по обвинению в убийстве и изнасиловании трех пожилых женщин.Обвинители были уверены, что Гэри причастен как минимум еще к девяти нападениям на женщин, которые произошли в 1977 и 1978 годах в городе Колумбус (штат Джорджия). Большинство из этих предполагаемых жертв были задушены чулками, семеро из них скончались.В США смертная казнь разрешена в 31 штате, также она предусмотрена в федеральном законодательстве. Лидером по числу таких наказаний является Техас. Чаще всего используется смертельная инъекция, реже — электрический стул, в единичных случаях — расстрел. Повешение и газовая камера в XXI веке еще не применялись, хотя сохранены в некоторых законах. Культура казни, как правило, включает право осужденного на последний ужин и на последнее слово непосредственно перед исполнением приговора, - передает РИА-Новости