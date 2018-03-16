Общество

сегодня, 11:34

Полицейский рассказал о спасении из заточения глухонемого пенсионера

10 1029
#падение с высоты
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Полицейский рассказал о спасении из заточения глухонемого пенсионера

Участковый уполномоченный полиции Отдела полиции № 4 УМВД России по городу Липецку старший лейтенант полиции Сергей Коптяев, спасший 14 марта 82-летнего пенсионера, рассказал об обстоятельствах происшествия. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, во второй половине дня 14 марта ему поступило сообщение о том, что из открытого окна третьего этажа в доме по улице Тельмана пожилой мужчина просит о помощи.

Старика увидел случайный свидетель – преподаватель ОБЖ лицея № 44 г. Липецка Владимир Овчаренко, который в это время находился неподалеку.

«Я увидел, как из распахнутого настежь окна пожилой человек выбрасывает связанные в жгут простыни. Он активно жестикулировал руками, поэтому я сразу понял, что с ним случилась беда, и позвонил в полицию. Участковый прибыл на место очень быстро, не прошло и пяти минут», - рассказывает он.

Также на место происшествия были вызваны экстренные службы. Под окном собрались люди, соседи пояснили, что пожилой человек глухонемой.

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«Под окном была обнаружена записка от пенсионера о том, что он потерял ключ, и уже три дня находится в заточении в своей квартире.  Подъехала пожарная машина. Пожилой человек был доведен до отчаяния, и, в стремлении спастись любыми способами, уже забрался на подоконник, не понимая, что подвергает себя еще большей опасности. Действовать нужно было незамедлительно. Я попросил протянуть лестницу и стал подниматься по ней сам, потому что опыт подобной работы у меня есть – несколько лет работал спасателем в МЧС. Забрался быстро, снял пострадавшего с подоконника и завел обратно в квартиру».

С помощью бумаги, авторучки и наводящих вопросов, старший лейтенант Коптяев без труда отыскал пропавший ключ 83-летнего пенсионера в его же вещах, поэтому дверь в квартиру пожилого человека ломать не пришлось.

«Он, конечно, был очень рад, что все закончилось благополучно, написал, что очень голоден, однако чувствует себя хорошо, и сразу засобирался в магазин за продуктами», - улыбается Сергей Коптяев.

Медицинская помощь пенсионеру не понадобилась. Свой поступок участковый уполномоченный Сергей Коптяев оценивает очень скромно, как обычный факт стандартного суточного дежурства.

«А как, вы думаете, мне нужно было поступить в этой ситуации? Думаю, что многие люди приняли бы подобное решение. Я рад, что смог вовремя помочь человеку, попавшему в беду, но героическим свой поступок не считаю», - сказал он.

10 1029
#падение с высоты
3

Комментарии (10)

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Как гость
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Светит яркая луна

8 минут назад
оборотни в погонах............
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народ

10 минут назад
это их работа , они за это деньги получают, и правда показуху устраивать не ненадо
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100%

10 минут назад
понеслось! лайковые статейки про хороших полицаев ,а про то что липовые протоколы составляют это у них в порядке вещей ,тем самым они мотивируют законопослушных граждан на преступления , даже можно сказать провоцируют на преступления
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Завтра Н О В О Л У Н И Е

12 минут назад
Показуха
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хватит нам дичь втирать,

33 минуты назад
Сколько им раскрыто преступлений,пресечено,предупреждено административных нарушений.по лесенкам каждый может лазить.
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Какой молодец

37 минут назад
Грамота однозначно, но такая дешёвенькая .
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нашли о чем

45 минут назад
Написать.звезду херроя, в студию!
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гость

51 минуту назад
Повезло пенсионеру что рядом оказались отзывчивые люди.Вовремя разглядели .Сообщили куда надо и спасли бедолагу...а то так и в окно шагнуть недолго от отчаяния
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тетя Нюра

сегодня, 12:04
Дядя Степа в этот раз от беды дедулю спас! Молодец! Приятно было узнать.
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Начальству

сегодня, 11:45
Дайте премию пацану-заслужил.
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