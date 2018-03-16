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В Нижнем Тагиле стая собак чуть не растерзала мать с ребенком

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#Урал #Тагил #стая собак #нападение
В Нижнем Тагиле стая собак чуть не растерзала мать с ребенком

В Нижнем Тагиле стая собак напала на женщину и ее 4-летнего сына. Инцидент произошел 4 марта на улице Зари, когда мать вела ребенка в детский сад. У ребенка глубокие царапины на лице и вырван клок волос.

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила проводит проверку по факту получения травм четырехлетним ребенком после нападения на него своры собак. Об этом сегодня сообщили Znak.com в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел утром 7 марта в районе дома по улице Зари, 48. Когда молодая мама вела сына в детский сад, на него напали собаки. В травмпункте у мальчика диагностировали царапины, из его головы был вырван клок волос. Ребенок был сильно напуган.

Прокуратура выяснит все обстоятельства происшествия, в том числе есть ли у собак хозяева. Если они бездомные, то ведомство проверит соблюдение требований законодательства в части организации и осуществления своевременного отлова безнадзорных животных на территории города. В частности, заключен ли в 2018 году муниципальный контракт на отлов, содержание и транспортировку безнадзорных животных.

В больнице также запрошены документы с целью выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.

Если у собак найдется хозяин, в суд может быть подан иск о взыскании в пользу ребенка суммы причиненного морального вреда.
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#Урал #Тагил #стая собак #нападение

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