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В Майами при обрушении моста погибли четыре человека
По меньшей мере четыре человека погибли в результате обрушения недостроенного пешеходного моста в Майами, спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут оставаться люди.
"На данный момент мы обнаружили тела четырех человек", - сказал начальник управления Дейд Дэйв Дауни. По его словам, сейчас продолжаются поисковые работы и разбор завалов. Не исключается, что число погибших может возрасти.
В результате инцидента не менее 10 человек получили травмы и были госпитализированы. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Под обломками погребены как минимум восемь автомобилей.
Ранее сенатор от штата Флорида Билл Нельсон заявил журналистам местного филиала телеканала CBS, что в результате происшествия, по его данным, погибли от шести до 10 человек. Правоохранительные органы не подтверждали эту информацию. По их словам, разбор завалов продолжается и назвать точное число погибших пока не представляется возможным.
На момент обрушения мост не был до конца достроен, однако его основную секцию массой около 950 тонн установили в прошлые выходные. Открытие объекта было запланировано на начало 2019 года.
Мост через семиполосное шоссе строился преимущественно для студентов Флоридского международного университета, которые не могли быстро добраться до студгородка из-за наличия автострады. Открытие моста было запланировано на начало следующего года.
Момент обрушения моста попал на камеру видеонаблюдения.