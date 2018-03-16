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В Майами при обрушении моста погибли четыре человека

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#Майами #обрушение моста
В Майами при обрушении моста погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли в результате обрушения недостроенного пешеходного моста в Майами, спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут оставаться люди.

По меньшей мере четыре человека погибли в результате обрушения пешеходного моста в Майами (штат Флорида). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пожарное управление округа Майами.

"На данный момент мы обнаружили тела четырех человек", - сказал начальник управления Дейд Дэйв Дауни. По его словам, сейчас продолжаются поисковые работы и разбор завалов. Не исключается, что число погибших может возрасти.

В результате инцидента не менее 10 человек получили травмы и были госпитализированы. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Под обломками погребены как минимум восемь автомобилей.

Ранее сенатор от штата Флорида Билл Нельсон заявил журналистам местного филиала телеканала CBS, что в результате происшествия, по его данным, погибли от шести до 10 человек. Правоохранительные органы не подтверждали эту информацию. По их словам, разбор завалов продолжается и назвать точное число погибших пока не представляется возможным.

На момент обрушения мост не был до конца достроен, однако его основную секцию массой около 950 тонн установили в прошлые выходные. Открытие объекта было запланировано на начало 2019 года.

Мост через семиполосное шоссе строился преимущественно для студентов Флоридского международного университета, которые не могли быстро добраться до студгородка из-за наличия автострады. Открытие моста было запланировано на начало следующего года.

Момент обрушения моста попал на камеру видеонаблюдения.
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#Майами #обрушение моста

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