Данков привез в белгородскую область команду нокаутеров

Спортсмены из райцентра завоевали в Белгородской области 12 медалей.

Бойцы из Данкова произвели фурор в открытом чемпионате и первенстве Белгородской области по ушу-саньда, которое прошло в спортивном комплексе «Аркада» в Старом Осколе. В соревнованиях с участием спортсменов Белгородской, Воронежской и Липецкой областей ушуисты из райцентра завоевали 5 «золотых», 5 «серебряных» и 2 «бронзовые» медали.

Вели своих товарищей за собой одни из самых старших членов команды. Павел Дьяконов (15-16 лет) красиво выиграл два боя, в том числе финальный техническим нокаутом. Не отстал от него и его сверстник Сергей Захарычев, который в поединке за «золото» отправил своего соперника в нокаут.

Роман Агеев (13-14 лет, до 60 кг) поднялся на верхнюю часть пьедестала почета, выиграв три боя; Иван Карих (13-14 лет) стал чемпионом, одержав две победы. Медаль высшей пробы привез домой и совсем юный Данила Андреев (11-12 лет, до 44 кг).

Вторые места заняли Ахмед Раджабов (взрослые, до 70 кг), Гасан Гаджимурадов 9взрослые, до 80 кг), Полина Морозова (15-16 лет, до 56 кг) Алина Кожемякина (13-14 лет, до 52 кг) и Подина Новикова (13-14 лет, до 56 кг).

Третьими финишировали Владислав Косоруков (15-16 лет до 56 кг) и Матвей Шацкий (11-12 лет, до 38 кг).

Спортсменов подготовили Артем и Геннадий Шаталовы.