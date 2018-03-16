Спорт

сегодня, 11:11

Данков привез в белгородскую область команду нокаутеров

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#Ушу-саньда
Данков привез в белгородскую область команду нокаутеров

Спортсмены из райцентра завоевали в Белгородской области 12 медалей.

Бойцы из Данкова произвели фурор в открытом чемпионате и первенстве Белгородской области по ушу-саньда, которое прошло в спортивном комплексе «Аркада» в Старом Осколе. В соревнованиях с участием спортсменов Белгородской, Воронежской и Липецкой областей ушуисты из райцентра завоевали 5 «золотых», 5 «серебряных» и 2 «бронзовые» медали.

Вели своих товарищей за собой одни из самых старших членов команды. Павел Дьяконов (15-16 лет) красиво выиграл два боя, в том числе финальный техническим нокаутом. Не отстал от него и его сверстник Сергей Захарычев, который в поединке за «золото» отправил своего соперника в нокаут.

Роман Агеев (13-14 лет, до 60 кг) поднялся на верхнюю часть пьедестала почета, выиграв три боя; Иван Карих (13-14 лет) стал чемпионом, одержав две победы. Медаль высшей пробы привез домой и совсем юный Данила Андреев (11-12 лет, до 44 кг).

Вторые места заняли Ахмед Раджабов (взрослые, до 70 кг), Гасан Гаджимурадов 9взрослые, до 80 кг), Полина Морозова (15-16 лет, до 56 кг) Алина Кожемякина (13-14 лет, до 52 кг) и Подина Новикова (13-14 лет, до 56 кг).

Третьими финишировали Владислав Косоруков (15-16 лет до 56 кг) и Матвей Шацкий (11-12 лет, до 38 кг).

Спортсменов подготовили Артем и Геннадий Шаталовы.

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#Ушу-саньда

Комментарии (1)

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Чудно

сегодня, 11:26
Молодцы конечно. Но 2 боя и в финале. В мои времена чемпионат области в Динамо меньше чем через 7 схваток в финал не попадешь. только тяжи 2 чувака 1 и 2 места.
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