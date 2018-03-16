9% проб воды из водопроводной сети Липецка не соответствует нормам

Питьевая вода год от года становится все хуже.

Вчера на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета парламентариям рассказали о качестве питьевой воды.



По словам заместителя главного энергетика по качеству воды АО «ЛГЭК» Сергея Милованова, питьевая вода в городе сегодня отвечает необходимым нормам СанПиНа. Исключение составляют водозаборные колонки частного сектора. Там процент отклонения проб от норматива составляет всего 1%. Повышено содержание в воде железа и марганца в водозаборах поселка Дачный и ТЭЦ-2.



- У нас сложилась неблагоприятная ситуация в зонах санитарной охраны 2 и 3 поясов. Ситуация усугубляется тем, что в этих зонах ведется неканализованная жилая застройка, появляются стихийные свалки, иногда туда свозят снег с улиц города. Рост нитратов наблюдается на всех водозаборах, - пояснил Сергей Милованов.



Заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Сергей Ушаков отметил, что по данным лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в прошлом году 8,7% проб воды из городской водопроводной сети не соответствовали санитарно-химическим нормативам. Еще 0,5% взятых образцов превышали допустимые микробиологические показатели. Часть водопроводных сетей, расположенных особенно в районе индивидуальной жилой застройки, требует замены и ремонта.



- Липчане, проживающие в селах Сселки, Желтые Пески, в районах Ниженка, Заречье, Новая жизнь, сегодня не имеют централизованного водоснабжения и пользуются водой из колодцев, - отметил Сергей Ушаков.



- Будет ли как-то решаться вопрос с прокладкой водопроводов в этих жилых районах? – поинтересовалась председатель комиссии, депутат Вера Дронова.



- У нас в районе Желтых Песков выделили земли под строительство многодетным семьям. Электричество там провели, а вот воды нет. Люди с города вынуждены возить воду в бидонах и канистрах. Какие перспективы там с водой? Будет ли строиться новый водозабор или подключатся к уже существующим? - поддержала коллегу вице-спикер Евдокия Бычкова.



Представитель АО «ЛГЭК» рассказал, что проекты появления централизованной сети водоснабжения прорабатываются, однако на их претворение в жизнь нет денег.



- На сколько лет нам хватит хорошей и качественной воды? – спросила депутат Людмила Яськова.

Директор «Липецкгеомониторинг» Сергей Бойко ответил, что с каждым годом увеличивается процент загрязненности подземных вод. Пока ситуация не критичная. Но свалки, несанкционированные сбросы сточных вод и отходов значительно ухудшают ситуацию. Как-то спасти ситуацию могут и неиспользуемые водозаборы, но земля вокруг них сегодня постепенно застраивается.



- Самое сильное загрязнение воды происходит в Липецком районе, в его северной части, - подчеркнул Сергей Бойко.



Все специалисты, которые сегодня выступали перед депутатами, подтвердили, что качество питьевой воды в Липецке за последние 10 лет ухудшилось, - сообщает пресс-служба Липецкого горсовета.