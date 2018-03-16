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Жители Якутска продолжают искать выпавшие из самолета драгоценности

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#Якутск #золото #самолет
Жители Якутска продолжают искать выпавшие из самолета драгоценности

Жители Якутска продолжают искать золотые слитки, которые выпали из самолета. Люди бродят по заснеженным участкам, которые прилегает к аэропорту, где произошел инцидент.

Жители Якутска на следующий день после инцидента в местном аэропорту, где из самолета при взлете выпали драгоценные слитки, продолжают искать ценный груз, - сообщил РИА-Новости представитель управления Гагаринского округа города.

"Сегодня местные жители еще активно продолжают искать груз", — сказал собеседник.

По его словам, не в компетенции властей информировать людей о том, что, по данным компании-владельца груза, все слитки уже собраны.

В соцсетях публикуются видео, на которых видно, как по заснеженным участкам в районе аэропорта бродят люди в поисках драгоценностей, некоторые обследуют территорию на машинах.
Накануне, 15 марта, при взлете из аэропорта "Якутск" у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате в Якутск. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Маган".

Следственный комитет РФ позже сообщил, что створку грузового лифта самолета, по предварительным данным, сорвало из-за смещения неправильно зафиксированного груза — концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонны. При этом часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе, - отмечали следователи.

Станислав Бородюк, глава московского представительства канадской компании Kinross Gold, которой принадлежат выпавшие слитки, пояснил, что в составе слитков Доре есть серебро и золото, но преимущественно серебро, так как груз был с золото-серебряного месторождения Купол. По его словам, все упавшие слитки собрали и поместили на хранение.
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#Якутск #золото #самолет

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