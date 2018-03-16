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27 минут назад

У нападающего российской сборной по футболу Кокорина серьезная травма связок

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#Кокорин #травма #футбол #ЧМ-2018
У нападающего российской сборной по футболу Кокорина серьезная травма связок

Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кокорин получил травму во время матча 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита». По информации пресс-службы, у Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

Нападающему "Зенита" и сборной России по футболу Александру Кокорину диагностирован разрыв крестообразных связок колена, решение об операции будет принято в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Кокорин получил травму в четверг во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Лейпцигом" (1:1).

"У Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Он отправится на обследование в Италию. В ближайшие дни будет принято решение, когда будет сделана операция", - сообщили в пресс-службе "Зенита".

Таким образом, форвард, скорее всего, пропустит чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Ранее в этом году из-за повреждения крестообразных связок выбыли два основных центральных защитника сборной - Георгий Джикия из "Спартака" и Виктор Васин из ЦСКА.

Кокорин был включен в состав сборной на ближайшие контрольные игры - с командами Бразилии (23 марта, "Лужники") и Франции (27 марта, Санкт-Петербург). Сбор команды начнется 18 марта.

В текущем сезоне Кокорин является лучшим бомбардиром "Зенита" - на его счету 20 голов в 37 встречах во всех турнирах.
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#Кокорин #травма #футбол #ЧМ-2018

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