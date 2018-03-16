37 минут назад
Россия расширит «черный список» в ответ на новые санкции США
Замглавы МИДа России Сергей Рябков заявил, что российские власти расширят "черный список" в качестве ответной меры на новые санкции из Вашингтона.
При этом Россия будет исходить из принципа паритета, отметил дипломат.
Рябков подчеркнул, что готовящиеся ответные меры — это не выбор и не метод Москвы.
"Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами", — сказал он.
При этом, по словам Рябкова, Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений.
"Вновь подтверждаем, что в этой нашей решимости нас не поколеблют никакие происки противников, которых немало по ту сторону Атлантического океана", — добавил замглавы МИД.
Он также призвал американских политиков задуматься о том, что они играют с огнем, разрушая российско-американские отношения, "поскольку одновременно расшатывают глобальную стабильность".
Накануне американский Минфин ввел санкции против 19 человек и пяти организаций в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) и указа о "Блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность".
Под санкции попали 13 россиян, которые, как считают в Вашингтоне, "вмешались в американские выборы". Ограничительные меры также коснутся шести сотрудников ГРУ, в том числе начальника ведомства Игорь Коробов.
Кроме того, в документе значатся компании бизнесмена Евгения Пригожина, входящие в его холдинг "Конкорд", Агентство интернет-исследований, ФСБ и ГРУ.
При этом в Госдепартаменте допустили введения новых санкций против России в связи с "делом Скрипаля".