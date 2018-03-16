В России

37 минут назад

Россия расширит «черный список» в ответ на новые санкции США‍

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#Россия #санкции #США #черный список #дело Скрипаля
Россия расширит «черный список» в ответ на новые санкции США‍

Замглавы МИДа России Сергей Рябков заявил, что российские власти расширят "черный список" в качестве ответной меры на новые санкции из Вашингтона.

Москва в ответ на последние санкции Вашингтона дополнит свой черный список новой "группой американских деятелей", - заявил РИА-Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

При этом Россия будет исходить из принципа паритета, отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что готовящиеся ответные меры — это не выбор и не метод Москвы.

"Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами", — сказал он.

При этом, по словам Рябкова, Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений.

"Вновь подтверждаем, что в этой нашей решимости нас не поколеблют никакие происки противников, которых немало по ту сторону Атлантического океана", — добавил замглавы МИД.

Он также призвал американских политиков задуматься о том, что они играют с огнем, разрушая российско-американские отношения, "поскольку одновременно расшатывают глобальную стабильность".

Накануне американский Минфин ввел санкции против 19 человек и пяти организаций в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) и указа о "Блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность".

Под санкции попали 13 россиян, которые, как считают в Вашингтоне, "вмешались в американские выборы". Ограничительные меры также коснутся шести сотрудников ГРУ, в том числе начальника ведомства Игорь Коробов.

Кроме того, в документе значатся компании бизнесмена Евгения Пригожина, входящие в его холдинг "Конкорд", Агентство интернет-исследований, ФСБ и ГРУ.

При этом в Госдепартаменте допустили введения новых санкций против России в связи с "делом Скрипаля".
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#Россия #санкции #США #черный список #дело Скрипаля

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