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45 минут назад

Британия посоветовала России отойти в сторону и заткнуться

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#Британия #Россия #дело Скрипаля
Британия посоветовала России отойти в сторону и заткнуться

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посоветовал России "отойти в сторону и заткнуться". Так глава британского военного ведомства прокомментировал обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов из Великобритании.

Отравление бывшего сотрудника ЦРУ Сергея Скрипаля, за которым якобы стоит Москва, "совершенно жесткий и возмутительный акт", и в этой ситуации Россия "должна отойти в сторону и заткнуться". С таким заявлением выступил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, - пишут "Известия".

"Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться", — сказал Гэвин, комментируя обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов.

На хамство британского министра ответили в Минобороны России. Официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков назвал заявление Уильямсона "риторикой базарной бабки".

Он указал на то, что хамство со стороны главы МО Британии говорит о его "интеллектуальной импотенции".

Лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков прокомментировал это заявление британского министра.

Николай Стариков отметил, что в Лондоне от голословных обвинений перешли к хамству.

"Хамство обычно начинается, когда заканчиваются какие-либо аргументы. Но со стороны деятелей Великобритании мы слышим голословные обвинения, которые плавно перешли в хамство. Мне хотелось бы отметить следующий факт: в столице Великобритании неизвестным химическим веществом была отравлена гражданка России. Думаю, стоит потребовать объяснений от правительства Ее Величества, почему государство, которое называет себя демократическим, не может обеспечить безопасность не только своих граждан, но и граждан других государств", – сказал Николай Стариков.

Кроме того, продолжил он, не раз в истории взаимоотношений наших стран были случаи, когда Великобритания начинала громко и безосновательно обвинять Россию и даже бряцать оружием.

"Каждый раз это заканчивалось после того, как Россия давала спокойный, адекватный ответ. Лучше всего на эту тему высказался император Александр III. После очередной вспышки русофобии в Лондоне, когда Великобритания требовала наказания генерала Комарова, Александр III написал на депеше из дипломатического ведомства: "Нечего с ними разговаривать!". Мне кажется в этом спокойном, выверенном ключе и должна работать с англичанами наша дипломатия сегодня. Нечего с ними разговаривать!", – сказал Николай Стариков.

"А что еще может сказать Министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, Великобритания обвинила Россию в организации покушения на экс-полковника Сергея Скрипаля и выслала из страны 23 российских дипломата.
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#Британия #Россия #дело Скрипаля

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