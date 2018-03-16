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Великобритания, Франция, Германия и США объединились против России
Великобритания, Франция, Германия и США в четверг, 15 марта, выступили с совместным заявлением, в котором официально обвинили Россию в попытке убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.
"Это угроза для всех нас", - говорится в тексте заявления. "Использование нервно-паралитического вещества военного класса того типа, который был разработан в России, представляет собой первое использование нервно-паралитического вещества в наступательных целях в Европе после Второй мировой войны. Это нападение на суверенитет Великобритании, и любое подобное применение, совершенное при участии государства, является очевидным нарушением Конвенции о запрещении химического оружия и попранием международного права", - утверждается в коммюнике.
"Мы, лидеры Франции, Германии, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства испытываем отвращение к нападению, совершенному против Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, Великобритания, 4 марта 2018 года", - подчеркнули лидеры четырех стран. "Британский полицейский, который также пострадал в атаке, продолжает находиться в тяжелом состоянии, и жизни многих невинных британских граждан были поставлены под угрозу. Мы выражаем всем им наше сочувствие и восхищение британской полицией и чрезвычайными службами за их смелый ответ", - добавили они.
В коммюнике содержится призыв к Москве раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) программу разработки вещества под условным названием "Новичок", о применении которого в инциденте в Солсбери заявляла британская сторона. "Мы призываем Россию высказать свою позицию по всем вопросам, которые связаны с нападением в Солсбери", - добавили лидеры указанных государств.
На прошедшем ранее в четверг заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при этой организации Василий Небензя заявил, что никакие научно-исследовательские и опытные конструкторские разработки вещества под условным названием "Новичок" в России не проводились, - передает ТАСС.
Они также заверили, что Лондон детально изложил своим партнерам версию, согласно которой Россия "с высокой долей вероятности несет ответственность за это нападение". "Мы разделяем оценку Соединенного Королевства в том, что нет убедительного альтернативного объяснения, и констатируем, что отказ России ответить на справедливые вопросы правительства Великобритании дает дополнительный повод заявлять о ее ответственности", - полагают лидеры четырех стран.
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