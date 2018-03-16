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сегодня, 10:04

В Добринском районе ликвидируют экологическую аварию

1 844
#экология
В Добринском районе ликвидируют экологическую аварию

При разрушении химбазы «Хворостянская» в почву проникли агрохимикаты.

В 2017 году было принято решение о необходимости ликвидации прошлого экологического ущерба на территории Дубовского сельского совета Добринского района, когда при разрушении химбазы «Хворостянская» в почву проникли агрохимикаты.

Работы по восстановлению данного земельного участка после загрязнения опасными химическими соединениями в результате их бесхозного хранения начнутся после разработки проекта рекультивации земель и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы. На данный момент начаты изыскательские работы, сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.

Фото: ekolip.ru

1 844
#экология

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