В областном центре будут чествовать лучших работников сферы ЖКХ

Свой профессиональный праздник в предстоящее воскресенье отметят работники жилищно-коммунальной сферы.

Посвященное ему городское торжественное мероприятие состоится 16 марта в 13.00 в концертном зале «УНИОН» имени Т.Н. Хренникова. Лучших сотрудников отрасли отметят почетными грамотами и благодарственными письмами различного уровня. В числе приглашенных руководители города и области, ветераны отрасли, работники муниципальных предприятий, управляющих компаний.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в муниципальном секторе отрасли занято 800 человек. Департамент ЖКХ курирует 10 муниципальных предприятий и учреждений. Среди них единая аварийно-диспетчерская служба, Липецкая станция аэрации, регистрационно-вычислительный центр, управлением капитального ремонта и другие. Отрасль отвечает за жизнеобеспечение города, создание комфортных условий проживания липчан, стабильную и бесперебойную работу предприятий и учреждений социальной сферы.

Одним из важных направлений деятельности департамента является формирование и реализация программы по переселению липчан из аварийного жилищного фонда. В 2017 году приобретено 171 жилое помещение на общую сумму порядка 330 млн. рублей.

Особое внимание уделяется формированию комфортной городской среды. В 2017 году в рамках реализации федерального проекта выполнено благоустройство 65 дворовых территорий на общую сумму 123 млн. рублей. Кроме того, за счет средств областного и городского бюджетов во дворах Липецка отремонтировано 93,5 тысячи кв. м асфальтобетонного покрытия. На эти цели потрачено более 58 млн. рублей.

Многое делается для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности города. Липецкий проект по энергосбережению стал призером Всероссийского конкурса ENES-2017.

В целях формирования сознания «ответственного собственника» в сфере управления жилищным фондом действует ведомственная программа «Управдом в городе Липецке». С начала реализации проекта обучение прошли около 400 человек.

В настоящее время в областном центре свыше 3 тысяч многоквартирных домов. Большая часть из них находятся на обслуживании управляющих компаний, остальными управляют либо непосредственно жители МКД, либо товарищества собственников жилья. На территории города осуществляют деятельность 67 управляющих компаний и 21 ТСЖ.