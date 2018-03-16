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сегодня, 09:55

В областном центре будут чествовать лучших работников сферы ЖКХ

5 409
#ЖКХ
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В областном центре будут чествовать лучших работников сферы ЖКХ

Свой профессиональный праздник в предстоящее воскресенье отметят работники жилищно-коммунальной сферы. 

Посвященное ему городское торжественное мероприятие состоится 16 марта в 13.00 в концертном зале «УНИОН» имени Т.Н. Хренникова. Лучших сотрудников отрасли отметят почетными грамотами и благодарственными письмами различного уровня. В числе приглашенных руководители города и области, ветераны отрасли, работники муниципальных предприятий, управляющих компаний.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в муниципальном секторе отрасли занято 800 человек. Департамент ЖКХ курирует 10 муниципальных предприятий и учреждений. Среди них единая аварийно-диспетчерская служба, Липецкая станция аэрации, регистрационно-вычислительный центр, управлением капитального ремонта и другие. Отрасль отвечает за жизнеобеспечение города, создание комфортных условий проживания липчан, стабильную и бесперебойную работу предприятий и учреждений социальной сферы.

Одним из важных направлений деятельности департамента является формирование и реализация программы по переселению липчан из аварийного жилищного фонда. В 2017 году приобретено 171 жилое помещение на общую сумму порядка 330 млн. рублей.

Особое внимание уделяется формированию комфортной городской среды. В 2017 году в рамках реализации федерального проекта выполнено благоустройство 65 дворовых территорий на общую сумму 123 млн. рублей. Кроме того, за счет средств областного и городского бюджетов во дворах Липецка отремонтировано 93,5 тысячи кв. м асфальтобетонного покрытия. На эти цели потрачено более 58 млн. рублей.

Многое делается для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности города. Липецкий проект по энергосбережению стал призером Всероссийского конкурса ENES-2017.

В целях формирования сознания «ответственного собственника» в сфере управления жилищным фондом действует ведомственная программа «Управдом в городе Липецке». С начала реализации проекта обучение прошли около 400 человек.

В настоящее время в областном центре свыше 3 тысяч многоквартирных домов. Большая часть из них находятся на обслуживании управляющих компаний, остальными управляют либо непосредственно жители МКД, либо товарищества собственников жилья. На территории города осуществляют деятельность 67 управляющих компаний и 21 ТСЖ.

5 409
#ЖКХ
1

Комментарии (5)

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Валерий

13 минут назад
ВНИМАНИЕ!!! Для тех кто не любит работать и любит закалачивать бабло! Заработок от 500$ ВСЕГО за 4 часа за компом. Ведь это так ЗДОРОВО! А особенно тратить такие ДЕНЬЖИЩА!!! Пахать на заводе за копейки или зарабатывать по 500$ в день решать вам! http://atsite.mobi/84q7y/48/
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Университетский

17 минут назад
У еас очень хорошая управляющая компания АИСТ, всегда чистые дворы, очищена плитка, каждый день вывозят мусор, часто чистит дорогу трактор. Поэтому АИСТ заслуживает этого праздника и поздравлений.
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МестныйЯ

52 минуты назад
Гидравлический Ампер, надо скрестить ноги на их гордо вытянутых шеях...
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Ха!!!

54 минуты назад
Наказание невиновных и награждение неучаствовавших! ВСЁ КАК ОБЫЧНО!!!
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Гидравлический Ампер

58 минут назад
Плоды их деятельности каждый видит в своих не убранных дворах, на тратуарах похожих на полосу припятствий, в квитанциях за кап.ремонт который будет не при нашей жизни,по сугробам вдоль дорог,чувствует в подвалах с протекающими трубами. Вам есть чем гордиться. Гульните там не по детски!
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