На «горячую линию» Роспотребнадзора обратились около 300 человек

За 2 месяца 2018 года в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области поступило на рассмотрение 636 обращений, за аналогичный период 2017 года – 606.

Как сообщили в пресс-центре Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, из общего количества обращений 69% поступило от граждан, 12% – из органов прокуратуры, 6% – от органов государственной власти и местного самоуправления.



78,5% обращений рассмотрено, в том числе в срок до 15 дней – 65%. На контроле на 1 марта осталось 215 обращений.



В целях обеспечения граждан и организаций своевременной, качественной и достоверной информацией в Управлении продолжает работать общественная приемная, «горячая линия», на сайте имеется раздел для возможности подачи заявления в электронном виде.



На личном приеме у руководителя Управления и начальников территориальных отделов принято 18 человек, по телефону «горячей линии» – 295.



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