Происшествия
сегодня, 09:47
В Липецке роженица выбросила новорожденного в мусорный бак
18 3736
Ребенка нашли на заводе по переработке твердых бытовых отходов.
Вчера в одной из куч мусора на заводе по переработке и утилизации ТБО ЗАО "ЭкоПром-Липецк" рабочие обнаружили мертвого ребенка. При внешнем осмотре тела криминалистам стало ясно, что он - новорожденный.
Шея мертвой девочки была обмотана пуповиной. Сейчас задача судмедэкспертов определить причину смерти младенца: возможно, он появился на свет мертворожденнным.
Эти факты дают основание со стопроцентной вероятностью предполагать, что ребенок появился на свет не в роддоме.
По данному факту в Советском отделе СУ СК РФ по Липецкой области начато расследование.
Шея мертвой девочки была обмотана пуповиной. Сейчас задача судмедэкспертов определить причину смерти младенца: возможно, он появился на свет мертворожденнным.
Эти факты дают основание со стопроцентной вероятностью предполагать, что ребенок появился на свет не в роддоме.
По данному факту в Советском отделе СУ СК РФ по Липецкой области начато расследование.
18 3736
Хипстер
Валерий
007
С точностью до дня
Русский
Пневматический Ом
Это очень традиционно!
Как обычно многодетная
Так оно и есть
Гидравлический Ампер