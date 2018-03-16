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В Липецке роженица выбросила новорожденного в мусорный бак

18 3736
#убийство младенца
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В Липецке роженица выбросила новорожденного в мусорный бак

Ребенка нашли на заводе по переработке твердых бытовых отходов.

Вчера в одной из куч мусора на заводе по переработке и утилизации ТБО ЗАО "ЭкоПром-Липецк" рабочие обнаружили мертвого ребенка. При внешнем осмотре тела криминалистам стало ясно, что он - новорожденный. 

Шея мертвой девочки была обмотана пуповиной. Сейчас задача судмедэкспертов определить причину смерти младенца: возможно, он появился на свет мертворожденнным.

Эти факты дают основание со стопроцентной вероятностью предполагать, что ребенок появился на свет не в роддоме.   

По данному факту в Советском отделе СУ СК РФ по Липецкой области начато расследование. 
18 3736
#убийство младенца
1

Комментарии (18)

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Хипстер

50 секунд назад
слуша уе..валерон! ты тварь !
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Валерий

13 минут назад
ВНИМАНИЕ!!! Для тех кто не любит работать и любит закалачивать бабло! Заработок от 500$ ВСЕГО за 4 часа за компом. Ведь это так ЗДОРОВО! А особенно тратить такие ДЕНЬЖИЩА!!! Пахать на заводе за копейки или зарабатывать по 500$ в день решать вам! http://atsite.mobi/84q7y/48/
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007

13 минут назад
вы все еб..ны
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С точностью до дня

16 минут назад
НЕТ, чего ты не указал(а) день? :-) А чего ты не вспомнило средние века?Уже 30 лет страны такой нет,а ты все про 87 год пишешь.А почему не сравниваешь с 1913? :-) Это тем,кто втюхивает про пушкинскую стабильность и православность с идейностью рашки.А теперь сравните что изменилось за эти 30 лет у "педерастов" в ЕС или поганой пендосии.Где они где мы.100% и тамбывает стреляют по школам,и маньяки тоже есть,и даже ДТП,НО нужно посмотреть КОЛЛИЧЕСТВО населения у них и у нас.Так вот мы как были в каменном веке,так и остаётся там.И впереди ещё 6 лет как минимум.У них собаки по приютам ждут новых хозяев,а у нас детей на свалку!В основе всего лежит экономика,а выяснитсяч,что у родившей бабы-не на часто было растить ребёнка.Ну и заодно-вот вам наша духовность.Разве не прав актёр Серебряков???
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Русский

18 минут назад
Нас пугают эболой, санкциями, террористами итд, А все проще мы убиваем сами себя, и все на это закрывают глаза и не кто не сможет остановить наше самоуничтожение, останется только одна Москва с ракетами.
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Пневматический Ом

23 минуты назад
малаховщина и его клоны ! вот настоящая война!
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Это очень традиционно!

28 минут назад
Фемида, по нашему,по русски.
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Как обычно многодетная

29 минут назад
Очередная рожалка.
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Так оно и есть

48 минут назад
Очень согласна с гостем "НЕТ"
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Гидравлический Ампер

52 минуты назад
Удивительно, столько всезнаек у нас в городе! Уже знают, что и как. Может это кто-то их вас родил?
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