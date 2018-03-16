В Липецке роженица выбросила новорожденного в мусорный бак

Ребенка нашли на заводе по переработке твердых бытовых отходов.

Вчера в одной из куч мусора на заводе по переработке и утилизации ТБО ЗАО "ЭкоПром-Липецк" рабочие обнаружили мертвого ребенка. При внешнем осмотре тела криминалистам стало ясно, что он - новорожденный.



Шея мертвой девочки была обмотана пуповиной. Сейчас задача судмедэкспертов определить причину смерти младенца: возможно, он появился на свет мертворожденнным.



Эти факты дают основание со стопроцентной вероятностью предполагать, что ребенок появился на свет не в роддоме.



По данному факту в Советском отделе СУ СК РФ по Липецкой области начато расследование.