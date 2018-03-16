Общество

сегодня, 09:44

Три ребенка получили травмы в автомобилях во время аварий

5 709
#дтп #дети
Три ребенка получили травмы в автомобилях во время аварий

Дорожные полицейские проведут профилактическое мероприятие по выявлению нарушений правил перевозки детей.

Как сообщают в управлении административных органов, в течение трёх дней - 15, 16 и 19 марта на территории областного центра автоинспекторы будут нести дежурство на дорогах, выявляя нарушения правил перевозки детей.

Места несения службы автоинспекторов будут приближены к детским садам и школам, особенно к тем, которые расположены вблизи проезжей части.

За два месяца 2018 года на территории города Липецка зарегистрировано 6 автоаварий с участием несовершеннолетних, из них 3 ребенка, находились в качестве пассажиров, и были травмированы по вине водителей.

Фото: recaro-seat.ru

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#дтп #дети

Комментарии (5)

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Валерий

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Только вопрос

32 минуты назад
Почему в общественном транспорте нет детских кресел и пассажиры не пристёгнуты, а многие вообще стоят?
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Если что

35 минут назад
Паша, фары нужно включать даже если без детей едешь
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паша

47 минут назад
зная какая плохая ситуация на дорогах всегда надо пристегивать детей и я еще всегда включаю фары когда дети в машине
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франк

сегодня, 10:12
Это фото сделано на ходу?
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