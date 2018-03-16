Три ребенка получили травмы в автомобилях во время аварий

Дорожные полицейские проведут профилактическое мероприятие по выявлению нарушений правил перевозки детей.

Как сообщают в управлении административных органов, в течение трёх дней - 15, 16 и 19 марта на территории областного центра автоинспекторы будут нести дежурство на дорогах, выявляя нарушения правил перевозки детей.

Места несения службы автоинспекторов будут приближены к детским садам и школам, особенно к тем, которые расположены вблизи проезжей части.

За два месяца 2018 года на территории города Липецка зарегистрировано 6 автоаварий с участием несовершеннолетних, из них 3 ребенка, находились в качестве пассажиров, и были травмированы по вине водителей.

Фото: recaro-seat.ru