Росприроднадзор взыскал с елецкого предприятия 12 миллионов за вред природе

Судебное решение по делу о задолженности по платежам за негативное воздействие на окружающую среду вынесено в пользу Управления Росприроднадзора Липецкой области.

Как сообщили в Управлении Росприроднадзора по Липецкой области, ОГУП "Елецводоканал" была представлена в Управление Росприроднадзора по Липецкой области декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год. Согласно данным декларации, уплате за указанный период подлежит сумма 14 713 481 руб. 21 коп.

Вместе с тем, предприятиям была произведена частичная оплата в размере 2 399 301, 76 руб.

Сумма неоплаченной задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год составила 12 314 179 руб. 45 коп., а также пени.

В связи с непогашением ОГУП "Елецводоканал" данной задолженности в добровольном порядке, Управление Росприроднадзора по Липецкой области обратилось за ее взысканием в суд. Арбитражным судом по Липецкой области было принято решение об удовлетворении исковых требований Управления в полном объеме.

Согласно 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» данные платежи представляют собой форму возмещения ущерба от негативного воздействия хозяйственной деятельности юридических лиц. 55% средств от платежей за негативное воздействие на окружающую среду поступает в местный бюджет, 40% - в бюджет региона и 5% - в федеральный.