Общество

сегодня, 09:36

Росприроднадзор взыскал с елецкого предприятия 12 миллионов за вред природе

5 454
#росприроднадзор #суд
Росприроднадзор взыскал с елецкого предприятия 12 миллионов за вред природе

Судебное решение по делу о задолженности по платежам за негативное воздействие на окружающую среду вынесено в пользу Управления Росприроднадзора Липецкой области.

Как сообщили в Управлении Росприроднадзора по Липецкой области, ОГУП "Елецводоканал"  была представлена в Управление Росприроднадзора по Липецкой области декларация  о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год. Согласно данным декларации, уплате за указанный период подлежит сумма 14 713 481 руб. 21 коп.

Вместе с тем, предприятиям была произведена частичная оплата в размере 2 399 301, 76 руб.

Сумма неоплаченной задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год составила 12 314 179 руб. 45 коп., а также пени.

В связи с непогашением ОГУП "Елецводоканал" данной задолженности в добровольном порядке, Управление Росприроднадзора по Липецкой области обратилось за ее взысканием в суд. Арбитражным судом по Липецкой области было принято решение об удовлетворении исковых требований Управления в полном объеме.

Согласно 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» данные платежи представляют собой форму возмещения ущерба от негативного  воздействия хозяйственной деятельности юридических лиц. 55%  средств от платежей за негативное воздействие на окружающую среду поступает в местный бюджет, 40% - в бюджет региона и 5% - в федеральный.

5 454
#росприроднадзор #суд

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Закон

4 минуты назад
а каким образом, читай ФЗ № 7!!!!
ответить

СМЕШНО

сегодня, 10:01
ИЗ РОССИИ ТОННАМИ ВЫВОЗЯТ ЗОЛОТО И АЛМАЗЫ,В ЯКУТСКЕ ВЫВАЛИЛОСЬ НА ВЗЛЁТНУЮ ПОЛОСУ, ВИДНО ПУТИН ГОТОВИТЬСЯ СВАЛИТЬ ИЗ СТРАНЫ,И КАК И ПРЕДЫДУЩИЕ СРУКОВОДИТЕЛИ "УЗЕЛОК" С СОБОЙ ПРИГОТОВИЛ! ну а нам про шубы или кого-где нибудь сбили -задавили или зарезали!!
ответить

а каким образом

сегодня, 09:51
Они навредили?
ответить

Вред нанесен природе

сегодня, 09:50
А деньги в карман)
ответить

МестныйЯ

сегодня, 09:46
а с ЁКЛМН (НЛМК) будут чего-нибудь требовать за выбросы сероводорода, за отстойник? Каааанешнаааа же... НЕТ)))
ответить

Еще в рубрике

Мэрии сообщила, как изменятся маршруты автобусов на время ремонта Петровского моста
#транспорт #Петровский мост
Мэрии сообщила, как изменятся маршруты автобусов на время ремонта Петровского моста

15 минут назад

Общество
Под Липецком действует стихийное кладбище
#кладбище
2
Под Липецком действует стихийное кладбище

27 минут назад

Общество
В Добринском районе ликвидируют экологическую аварию
#экология
1
В Добринском районе ликвидируют экологическую аварию

сегодня, 10:04

Общество
В областном центре будут чествовать лучших работников сферы ЖКХ
#ЖКХ
5
В областном центре будут чествовать лучших работников сферы ЖКХ

сегодня, 09:55

Общество
На «горячую линию» Роспотребнадзора обратились около 300 человек
#роспотребнадзор #потребитель
На «горячую линию» Роспотребнадзора обратились около 300 человек

сегодня, 09:53

Общество
Липецкие предприниматели с нарушениями маркировали меховую продукцию
2
Липецкие предприниматели с нарушениями маркировали меховую продукцию

сегодня, 09:48

Общество