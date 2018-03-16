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Росприроднадзор взыскал с елецкого предприятия 12 миллионов за вред природе
Судебное решение по делу о задолженности по платежам за негативное воздействие на окружающую среду вынесено в пользу Управления Росприроднадзора Липецкой области.
Вместе с тем, предприятиям была произведена частичная оплата в размере 2 399 301, 76 руб.
Сумма неоплаченной задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год составила 12 314 179 руб. 45 коп., а также пени.
В связи с непогашением ОГУП "Елецводоканал" данной задолженности в добровольном порядке, Управление Росприроднадзора по Липецкой области обратилось за ее взысканием в суд. Арбитражным судом по Липецкой области было принято решение об удовлетворении исковых требований Управления в полном объеме.
Согласно 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» данные платежи представляют собой форму возмещения ущерба от негативного воздействия хозяйственной деятельности юридических лиц. 55% средств от платежей за негативное воздействие на окружающую среду поступает в местный бюджет, 40% - в бюджет региона и 5% - в федеральный.
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