Происшествия

29 минут назад

Во врезавшемся в столб «Хендай» пострадали две девушки

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#авария #ДТП
Во врезавшемся в столб «Хендай» пострадали две девушки

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 15 марта в Липецке на Товарном проезде 23-летняя девушка, управляя автомобилем «Хендай», не справилась с управлением и допустила наезд на световую опору. В результате девушка-водитель с травмой госпитализирована, а ее 23-летняя пассажирка после оказания помощи отпущена.

На улице Терешковой 25-летний водитель «Ниссана», по предварительным данным, нарушил правила проезда пешеходного перехода, и сбил 58-летнюю женщину, которая получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

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В 15.00 на улице Сырской 28-летний водитель «ВАЗ-21099» не справился с управлением и автомобиль врезался световую опору. В результате с травмой он был госпитализирован.

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За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1553 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 7, превышение скорости – 1025, неиспользование ремней безопасности – 85, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 51.

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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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}{рен моржовый

14 минут назад
Каждый день я неадекватный сумасшедший придурок с калом в головной башке создаю эти уродские комментарии на этом сайте: когда иномарка улетела в кювет, инмарка влетела в столб, иномарка наехала на пешехода, иномарка сгорела, иномарка выехала навстречку и т.д. Почему это происходит? Да потому что: я негде не работаю, не учусь, у меня нет семьи и я полный неудачник очень хотящий иномарку, но денег нет даже на ржавую копейку. Я отмороженный придурок, который не нашел ничего лучше в жизне, чем сидеть за клавиатурой и писать свой убогий комментарий на очень стареньком компьютере, изливать Вам, нормальный людям, свое внутреннее ГАВНО и показывать всем, какой я убогий хам и негодяй. И не кому меня, конченного тунеядца, отсюда выгнать поганой метлой.
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