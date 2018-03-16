Во врезавшемся в столб «Хендай» пострадали две девушки

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 15 марта в Липецке на Товарном проезде 23-летняя девушка, управляя автомобилем «Хендай», не справилась с управлением и допустила наезд на световую опору . В результате девушка-водитель с травмой госпитализирована, а ее 23-летняя пассажирка после оказания помощи отпущена.

На улице Терешковой 25-летний водитель «Ниссана», по предварительным данным, нарушил правила проезда пешеходного перехода, и сбил 58-летнюю женщину , которая получила травму, и после оказания помощи была отпущена.





В 15.00 на улице Сырской 28-летний водитель «ВАЗ-21099» не справился с управлением и автомобиль врезался световую опору . В результате с травмой он был госпитализирован.









За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1553 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 7, превышение скорости – 1025, неиспользование ремней безопасности – 85, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 51.