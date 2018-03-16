Происшествия
59 минут назад
Два человека пострадали после столкновения иномарки со столбом
Госпитализированы водитель и его пассажир.
В Липецке поздно вечером 15 марта водитель автомобиля "Хендай" не справился с управлением и машина врезалась в столб. Авария произошла напротив остановки общественного транспорта "Кольцо Трубного завода".
В ДТП пострадали водитель и пассажир машины. Обоих госпитализировали.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняющие обстоятельства произошедшего.
В ДТП пострадали водитель и пассажир машины. Обоих госпитализировали.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняющие обстоятельства произошедшего.
столб
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