Происшествия

59 минут назад

Два человека пострадали после столкновения иномарки со столбом

2 448
#авария #ДТП
1
Два человека пострадали после столкновения иномарки со столбом

Госпитализированы водитель и его пассажир.

В Липецке поздно вечером 15 марта водитель автомобиля "Хендай" не справился с управлением и машина врезалась в столб. Авария произошла напротив остановки общественного транспорта "Кольцо Трубного завода".

В ДТП пострадали водитель и пассажир машины. Обоих госпитализировали.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняющие обстоятельства произошедшего.




img-big-0
img-small-0
2 448
#авария #ДТП
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

столб

17 минут назад
Я тоже пострадал, кто меня восстановит?
ответить

ывава

26 минут назад
вот что значит отечественный автопром. В ДТП на Октябрьском мосту сбил столб даже, а тут инотаз в лепешку
ответить

Еще в рубрике

С начала года в Липецкой области на дорогах погибли 5 пешеходов
#дтп
1
С начала года в Липецкой области на дорогах погибли 5 пешеходов

вчера, 20:38

Происшествия
В центре города загорелась иномарка
#пожар
18
В центре города загорелась иномарка

вчера, 18:20

Происшествия
На улице Терешковой автомобиль «Ниссан» сбил женщину
#авария #ДТП
17
На улице Терешковой автомобиль «Ниссан» сбил женщину

вчера, 17:55

Происшествия
В Липецке ночью разбили четыре автомобиля
#кража
25
В Липецке ночью разбили четыре автомобиля

вчера, 17:22

Происшествия
Банковскую работницу подозревают в манипуляциях со счетами клиентов
#мошенничество
4
Банковскую работницу подозревают в манипуляциях со счетами клиентов

вчера, 17:08

Происшествия
Житель области убил соседа за удар по голове черенком лопаты
#убийство
5
Житель области убил соседа за удар по голове черенком лопаты

вчера, 16:17

Происшествия