Два человека пострадали после столкновения иномарки со столбом

Госпитализированы водитель и его пассажир.

В Липецке поздно вечером 15 марта водитель автомобиля "Хендай" не справился с управлением и машина врезалась в столб. Авария произошла напротив остановки общественного транспорта "Кольцо Трубного завода".



В ДТП пострадали водитель и пассажир машины. Обоих госпитализировали.



На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняющие обстоятельства произошедшего.









