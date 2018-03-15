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В Задонске представят интерактивную фольклорную программу «Сороки»
Интерактивная фольклорная программа «Сороки», которую отдел традиционной народной культуры областного центра культуры, народного творчества и кино ежегодно организует в городах и селах Липецкой области с целью популяризации традиционных обрядов среди молодежи, пройдет 22 марта в Многопрофильном центре культуры Задонска.
После концерта-лекции «Сороки» юные зрители Задонска и гости праздника смогут поучаствовать в фольклорных песенных играх, на которые их приглашает фольклорный ансамбль «Воскресение» (ОЦКНТ, г. Липецк) под руководством заслуженного работника культуры РФ Кристаллины Иващенко и детская фольклорная студия «Оберег» (МЦК «Элегия», г. Задонск), руководитель Людмила Россихина.
А в конце программы все желающие получат уникальную возможность изготовить традиционный тематический сувенир на мастер-классах декоративно-прикладного творчества народных умельцев из Липецка и Задонского района.
Фото: ocknt48.ru