Культура

50 минут назад

В Задонске представят интерактивную фольклорную программу «Сороки»

127
#концерт #фольклор
В Задонске представят интерактивную фольклорную программу «Сороки»

Интерактивная фольклорная программа «Сороки», которую отдел традиционной народной культуры областного центра культуры, народного творчества и кино ежегодно организует в городах и селах Липецкой области с целью популяризации традиционных обрядов среди молодежи, пройдет 22 марта в Многопрофильном центре культуры Задонска.

Как сообщают в ОЦКНТ, по народному календарю 22 марта, в день памяти Сорока мучеников севастийских, зима кончается, из теплых стран возвращаются кулики и жаворонки и приносят с собой весну. Этому событию и посвящен один из важнейших православных праздников «закликания весны» «Сороки», сценарий которого меняется в зависимости от традиций района, в котором он проводится. В разных селах Липецкой области «жаворонков» (постное печенье) принято подбрасывать в небо, «сажать» на ветви деревьев или прятать в стог сена и загадывать на хорошую, солнечную весну.

После концерта-лекции «Сороки» юные зрители Задонска и гости праздника смогут поучаствовать в фольклорных песенных играх, на которые их приглашает фольклорный ансамбль «Воскресение» (ОЦКНТ, г. Липецк) под руководством заслуженного работника культуры РФ Кристаллины Иващенко и детская фольклорная студия «Оберег» (МЦК «Элегия», г. Задонск), руководитель Людмила Россихина.

А в конце программы все желающие получат уникальную возможность изготовить традиционный тематический сувенир на мастер-классах декоративно-прикладного творчества народных умельцев из Липецка и Задонского района.

Фото: ocknt48.ru

127
#концерт #фольклор

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области изучают одеяла
#творчество #одеяло
В Липецкой области изучают одеяла

сегодня, 16:46

Культура
Молодежные группы соберутся в Липецке на фестиваль
#музыка #рок
Молодежные группы соберутся в Липецке на фестиваль

сегодня, 15:33

Культура
Ельчан погрузят в атмосферу трагического балагана
#пьеса #музей #театр
5
Ельчан погрузят в атмосферу трагического балагана

сегодня, 14:36

Культура
Мировые звезды выступят в Липецке
#концерт
10
Мировые звезды выступят в Липецке

сегодня, 12:42

Культура
В Липецке пройдет фестиваль «Вафельное сердце»
#фестиваль
13
В Липецке пройдет фестиваль «Вафельное сердце»

сегодня, 10:53

Культура
В Липецке отметили 105-летие писателя Сергея Михалкова
#юбилей
2
В Липецке отметили 105-летие писателя Сергея Михалкова

сегодня, 10:47

Культура