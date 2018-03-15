Общество

сегодня, 21:48

Сельский магазин будет отвечать за то, что торговал «по старинке»

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#Права потребителей #Роспотребнадзор
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Сельский магазин будет отвечать за то, что торговал «по старинке»

Продукты хранились с нарушениями, отсутствовали маркировки и даже ценники.

Торговый павильон в селе Донское (Задонский район) на улице Октябрьской попался на нарушении правил продажи отдельных видов товаров.

Как сообщили в управлении потребительского рынка администрации Липецкой области, отсутствовали маркировки с указанием наименования, веса, цены за килограмм, стоимости отвеса, даты фасовки, срока годности на полуфабрикаты замороженные;

Салаты из моркови и квашеной капусты, рыба мороженная скумбрия и минтай хранились и продавались с нарушением норм температурного режима. Это может привести к скорой порче продуктов и отравлению покупателей.

Данные о нарушениях переданы в Роспотребнадзор, нарушителю грозит штраф.

Фото balakovo24.ru.

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#Права потребителей #Роспотребнадзор
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Комментарии (5)

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Сука

2 минуты назад
Решили отжать магазин.
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сельмаг

5 минут назад
такой уютный магазин в стиле добрых советских времен с простой местной продавщицей , из рук которой и хлеб и любой товар добрый . в таких магазинчиках есть живая душа ,оставшаяся от лучших времен , которые выхолощены штампованными с одной колодки безликим стереотипом однообразием разнообразной силиконовой мишуры.
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Бардак

23 минуты назад
Травля продолжается.
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Бюджетник

31 минуту назад
Блин, где такой магазин, адрес. Хлеба нормального хочу купить без маркировки и пакета.
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Боцман

сегодня, 22:03
Несчастных колхозников * по полной, а в сетевых магазинах типа порядок.
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