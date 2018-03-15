Сельский магазин будет отвечать за то, что торговал «по старинке»

Продукты хранились с нарушениями, отсутствовали маркировки и даже ценники.

Торговый павильон в селе Донское (Задонский район) на улице Октябрьской попался на нарушении правил продажи отдельных видов товаров.

Как сообщили в управлении потребительского рынка администрации Липецкой области, отсутствовали маркировки с указанием наименования, веса, цены за килограмм, стоимости отвеса, даты фасовки, срока годности на полуфабрикаты замороженные;

Салаты из моркови и квашеной капусты, рыба мороженная скумбрия и минтай хранились и продавались с нарушением норм температурного режима. Это может привести к скорой порче продуктов и отравлению покупателей.

Данные о нарушениях переданы в Роспотребнадзор, нарушителю грозит штраф.



Фото balakovo24.ru.

