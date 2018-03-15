С начала года в Липецкой области на дорогах погибли 5 пешеходов

За два месяца 2018 года в Липецкой области с участием пешеходов зарегистрировано 36 ДТП, в которых 5 человек погибли и 32 – получили различные травмы.

На пешеходных переходах совершено 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 16 – пострадали. По вине пешеходов зафиксировано 14 ДТП, в которых 3 человека погибли и 11 – получили травмы различной степени тяжести, сообщили в управлении административных органов Липецкой области.



На территории региона стартовало профилактическое мероприятие «Пешеход». В период с 15 по 19 марта в Липецке под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции находятся пешеходы-нарушители и те водители, которые игнорируют правила проезда пешеходных переходов.



Помимо выявления нарушений ПДД дорожные полицейские проведут с пешими участниками движения разъяснительную работу по использованию световозвращателей в темное время суток. Световозвращатели повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.

