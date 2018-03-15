В феврале у липчан закуплено 1256,9 тонны мяса и 5406,3 тонны молока

Заготовительный оборот растёт.

По данным администраций муниципальных районов, по состоянию на 1 февраля в заготовительную деятельность вовлечено 95,8 тысяч личных подсобных хозяйств или 63,8 % от количества зарегистрированных.



Как сообщает региональное управление потребительского рынка и ценовой политики, заготовительный оборот за февраль 2018 года составил 404,3 млн. руб. с темпом роста 112,5 % к аналогичному периоду 2017 года. Удельный вес получателей субсидий в общем заготовительном обороте составил 23,4% (94,5 млн. руб.).



От граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, закуплено продукции на сумму 303,5 млн. руб. или на 18,9 % больше, чем за аналогичный период 2017 года. Доля закупок у ЛПХ составила 75,1 % в общем заготовительном обороте по районам области. Практически полностью (свыше 90%) за счет закупок излишков продукции у населения формируется заготовительный оборот в Воловском, Грязинском, Добровском, Измалковском, Тербунском и Хлевенском муниципальных районах.



За месяц заготовительными организациями закуплено 1256,9 тонн мяса, 5406,3 тонн молока, 600,4 тонн картофеля, 541 тонна овощей, 256,2 тонны фруктов. При этом основная доля картофеля (93,9%), овощей (87,8%), мяса (72,8%) и молока (72,1%) закуплена у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.



Среднерайонный заготовительный оборот на 1 сельского жителя составил 976 руб. Выше среднерайонного достигнуты показатели в 4 муниципальных районах: Чаплыгинском (6147 руб.), Данковском (1626 руб.), Елецком (1619 руб.) и Грязинском (1140 руб.). Менее, чем 300 руб. на 1 сельского жителя закуплено продукции в Задонском, Липецком и Лев-Толстовском муниципальных районах.