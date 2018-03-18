Политика

сегодня, 08:00

В Липецкой области открылись 911 избирательных участков

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#выборы
В Липецкой области открылись 911 избирательных участков


В России выбирают президента.


Россияне сегодня выбирают президента. В Липецкой области наделены правом голоса 937 740 граждан. Из них 25 752 проголосуют как «мобильные избиратели». Они оформили заявления о своем желании проголосовать на выборах президента России там, где им удобно.

В 8 утра на всей территории Липецкой области открылись 911 избирательных участков.

В Липецке и Ельце на выборах будут использованы 154 КОИБа (электронных комплекса обработки избирательных бюллетеней).

Наблюдать за выборами на участках будут несколько сотен представителей политических партий и движений. Порядка 10 наблюдателей – от ОБСЕ. Из международных наблюдателей в Липецкой области присутствуют представители Ирландии и Армении.

Закроются участки в 20.00 и начнется подсчет голосов. Первые предварительные итоги выборов станут известны ближе к полуночи.
477
#выборы

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