В России

49 минут назад

Центробанк создаст единый реестр вкладчиков на базе технологии блокчейн

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#банковские вклады
Центробанк создаст единый реестр вкладчиков на базе технологии блокчейн

При открытии депозита информацию об этом кредитная организация будет записывать в блок реестра, который будет храниться на сервере ЦБ. 

В России появится единый реестр вкладчиков на базе технологии блокчейн, который в 2019 году создадут Центробанк и Агентство по страхованию вкладов, рассказали «Известиям» источники, близкие к АСВ и ЦБ.

Его внедрение поможет бороться с недобросовестными банкирами, уничтожающими базы данных клиентов в момент отзыва лицензии. Ожидается, что нововведение повысит прозрачность рынка банковских депозитов.

При открытии депозита информацию об этом кредитная организация будет записывать в блок реестра, который будет храниться на сервере ЦБ. В каждом блоке будет храниться персональные данные, название банка и сумма.

Отмечается, что данные из блокчейн-реестра нельзя изменить или удалить, поэтому вся информация о вкладчиках будет надежно защищена. Таким образом, использование технологии блокчейн поможет избежать ситуаций, когда при отзыве лицензии банки «теряют» базы данных вкладчиков.


123
#банковские вклады

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