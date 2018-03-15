В России

52 минуты назад

Минпромторг расширил перечень облагаемых повышенным налогом автомобилей

128
#налоги
Минпромторг расширил перечень облагаемых повышенным налогом автомобилей

Минпромторг расширил до 1126 позиций перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. 

В числе новичков значатся Land Rover Velar, Mercedes-AMG E 63, Mercedes-Benz All-Terrain, E-Class Estate, Rolls-Royce Phantom, BMW M5, Lexus LC500.

Как полагают эксперты, на увеличение перечня повлиял рост цен на автомобили, вызванный повышением акцизов и утилизационного сбора, пишет сегодня газета «Известия».

128
#налоги

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Центробанк создаст единый реестр вкладчиков на базе технологии блокчейн
#банковские вклады
Центробанк создаст единый реестр вкладчиков на базе технологии блокчейн

49 минут назад

В России
Россия вышлет британских дипломатов
#Россия #дело Скрипаля #дипломаты
Россия вышлет британских дипломатов

сегодня, 14:47

В России
Путин простился с Олегом Табаковым
#Путин #прощание с Табаковым
1
Путин простился с Олегом Табаковым

сегодня, 14:43

В России
Производитель водки «Путинка» закроет свои заводы‍
#Водка #Путинка #завод
1
Производитель водки «Путинка» закроет свои заводы‍

сегодня, 13:55

В России
Россия примет ответные меры в отношении Британии
#Россия #Британия
Россия примет ответные меры в отношении Британии

сегодня, 12:25

В России
В Якутии из самолета выпало золото
#Якутия #золото #самолет
В Якутии из самолета выпало золото

сегодня, 12:20

В России