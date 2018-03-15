Спорт

26 минут назад

В букмекерских конторах Липецке сегодня всплеск любви к российскому футболу

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#Букмекеры #прогнозы #футбол
В букмекерских конторах Липецке сегодня всплеск любви к российскому футболу

Один фанат поставил даже на выход "Локомотива" в четвертьфинал - правда, всего 50 рублей.

Сегодня у российских любителей футбола, возможно, последний шанс поболеть за отечественные клубы в европейских кубках сезона 2017/18. Три наши команды проведут ответные матчи Лиги Европы, но за исключением питерского «Зенита» (и то не факт), имеют призрачные шансы на выход в следующий раунд.

Как рассказал GOROD48 менеджер одной из контор Артем Серегин, в «Зените» многие игроки видят спасение реноме российского футбола. Поражение в первом матче в гостях от немецкого РБ «Лейпциг» (6-е место в бундеслиге) - 1:2 оставляет питерцам шансы.

- Сегодня не менее 20 человек только в нашей конторе сделали ставки на победу «Зенита», которая означала бы его выход в следующий круг, - заявил Серегин, - Это серьезный показатель. Противоположной точки зрения придерживаются всего пять болельщиков.

Вообще, сегодня у липецких любителей ставок наблюдается просто невиданный патриотизм. Четыре игрока поставили деньги на то, что ЦСКА возьмет реванш за домашнее поражение (0:1) от французского «Лиона», а один – что столичный «Локомотив» на своем отыграет солидную фору – 0:3 с «Атлетико» (Мадрид). Для этого москвичам нужно побеждать, минимум - 4:0. Правда, сумма ставки, сделанной по существу в никуда, составляет всего 50 рублей. При этом в случае невероятного развития событий оракул-патриот получит в 15 раз больше.

Отличные шансы пройти в четвертьфинал у киевского «Динамо» после гостевой ничьей в Риме с «Лацио» - 2:2 (киевлянам нужно лишь не проиграть и не допустить результативной ничьей – 3:3 и более), но, по словам Серегина, на украинские клубы у нас в последнее время ставят неохотно.

Фото www.f-esp.com

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#Букмекеры #прогнозы #футбол

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