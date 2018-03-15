52 минуты назад
В Липецке ночью разбили четыре автомобиля
Из двух украли имущество их владельцев.
Сегодня ночью во дворе домов №№31 и 33 по улице Космонавтов разбили стекла в четырех автомобилях.
Местные жители рассказывают, что пострадали в основном иномарки.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 рассказали, что в двух случаях автовладельцы заявили о краже имущества. И одной машины злоумышленники похитили даже очки.
Проверку по факту инцидента проводит ОП №8.
Бивис
Все Путем
тебе
ЗлойБот