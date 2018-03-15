Происшествия

52 минуты назад

В Липецке ночью разбили четыре автомобиля

4 971
#кража
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В Липецке ночью разбили четыре автомобиля

Из двух украли имущество их владельцев.

Сегодня ночью во дворе домов №№31 и 33 по улице Космонавтов разбили стекла в четырех автомобилях.

Местные жители рассказывают, что пострадали в основном иномарки. 

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 рассказали, что в двух случаях автовладельцы заявили о краже имущества. И одной машины злоумышленники похитили даже очки. 

Проверку по факту инцидента проводит ОП №8.

4 971
#кража
1

Комментарии (4)

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Бивис

6 минут назад
Очки.очко.и тапочки
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Все Путем

7 минут назад
безработные патриоты нищают , а жрать что то надо и детей кормить.
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тебе

11 минут назад
заплатили за вброс
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ЗлойБот

47 минут назад
Как манипулируют толпой. Обязательно посмотрите это видео vk.com/video-22292037_456243662
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