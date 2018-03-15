Культура
сегодня, 16:46
В Липецкой области изучают одеяла
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За год было проанализировано 15 стёганых одеял.
Как сообщает газета «Сельский Восход», на базе Дома культуры Измалковского района реализуется приоритетный проект «Измалковское одеяло», направленный на изучение народно-декоративного прикладного творчества.
Активной участницей этого научного исследования, взявшей на себя такие задачи, как анализ рисунков стёжки, сбор наглядного материала и информации о хранителях и авторах одеял, стала руководитель любительского объединения «Мастерица» Ирина Рягузова. Она всерьёз обеспокоена тем, что лишь единицы понимают истинную ценность стёганых вручную нашими землячками ватных одеял, их неповторимый колорит, самобытность и оригинальность узоров. В связи с этим многие измалковцы используют такие одеяла в хозяйстве не по назначению, а порой и вовсе выбрасывают или сжигают.
В течение года участниками проекта было найдено и проанализировано 15 стёганых одеял. Особое внимание уделялось изучению не только технологии изготовления, особенностям рисунка стёжки у разных мастеров и в различных населённых пунктах, но и поиску информации о мастерах, работавших на заказ. В числе приоритетных задач проекта - копирование наиболее интересных изделий и обучение стёжке новых мастеров, а также использование традиционной стёжки в современных изделиях, в том числе в лоскутных.
Фото http://gazeta-izmalkovo.ru
Активной участницей этого научного исследования, взявшей на себя такие задачи, как анализ рисунков стёжки, сбор наглядного материала и информации о хранителях и авторах одеял, стала руководитель любительского объединения «Мастерица» Ирина Рягузова. Она всерьёз обеспокоена тем, что лишь единицы понимают истинную ценность стёганых вручную нашими землячками ватных одеял, их неповторимый колорит, самобытность и оригинальность узоров. В связи с этим многие измалковцы используют такие одеяла в хозяйстве не по назначению, а порой и вовсе выбрасывают или сжигают.
В течение года участниками проекта было найдено и проанализировано 15 стёганых одеял. Особое внимание уделялось изучению не только технологии изготовления, особенностям рисунка стёжки у разных мастеров и в различных населённых пунктах, но и поиску информации о мастерах, работавших на заказ. В числе приоритетных задач проекта - копирование наиболее интересных изделий и обучение стёжке новых мастеров, а также использование традиционной стёжки в современных изделиях, в том числе в лоскутных.
Фото http://gazeta-izmalkovo.ru
241