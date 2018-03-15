Происшествия

сегодня, 16:17

Житель области убил соседа за удар по голове черенком лопаты

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#убийство
Житель области убил соседа за удар по голове черенком лопаты

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Краснинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, ночью 2 января 2018 года в дом к обвиняемому пришел 29-летний сосед. Незадолго до его визита они вместе распивали спиртные напитки, но получив по голове черенком лопаты, обвиняемый поспешил вернуться домой. В ходе новой встречи хозяин дома взял кухонный нож и нанес своему соседу-обидчику не менее пяти ударов в грудную клетку, повредив внутренние органы. От полученных ранений гость умер. Осознав, что произошло, обвиняемый сообщил в правоохранительные органы.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении инкриминируемого ему деяния фигурант признал и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего. Свои показания он подтвердил при их проверке на месте происшествия. Установлено, что он ранее судим за угрозу убийством и причинение ножевых ранений.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Умышленное причинение смерти человеку относится к категории особо тяжких преступлений и влечет за собой безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

2 1465
#убийство

Комментарии (2)

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Святая Сивуха

сегодня, 16:48
Распитие спиртных напитков опять пошло не по плану, что собственно не удивительно.
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Инспектор ДПС

сегодня, 16:34
Жалко пацана, ведь он же чей то сын, внук, возможно отец...
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