Общество

сегодня, 16:13

Пять нуждающихся семей получили средства на покупку коровы, поросят, теплицы и мотоблока

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#помощь #нуждающиеся
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Пять нуждающихся семей получили средства на покупку коровы, поросят, теплицы и мотоблока

Помощь нуждающимся семьям оказана в рамках социального контракта

Денежную помощь в рамках программы социального контракта получили еще 5 семей из Елецкого района. 2 семьи решили приобрести теплицу для выращивания рассады, зелени и овощей с дальнейшей реализацией, 1 семья полученные 25 тыс. руб. потратит на покупку поросят и домашней птицы, 1 семья приобретает мотокультиватор для вспашки земельных участков и получения дополнительного дохода.  

Ельчанке, у которой в автокатастрофе погиб муж, и осталось двое маленьких  до 3-х лет детей, выделили 50 тысяч рублей на покупку коровы.

Общая сумма выплат составила 150 тысяч рублей, сообщает отдел социальной защиты населения Елецкого района.
4 390
#помощь #нуждающиеся
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Комментарии (4)

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"КОБРА"

20 минут назад
" Не было забот-купила баба поросят". Корову одинокой женщине содержать сложно. Корова кушать просит раза три на дню ,ежедневно. Её (корову) в стаде пасти надо, без стада она доиться не будет. Могут наши чиновники реально помочь- лучше не помогали бы, чем медвежьи услуги оказывать бедным людям.Сегодня лучшая помощь- это рабочее место с хорошей зарплатой, а не корова- для женщина с двумя малолетними детьми!
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ОДИН ГОЛОС

32 минуты назад
ЭТО ВСЕ К ВЫБОРАМ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ОТБЕРУТ
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Ванька

55 минут назад
Хорошая корова сейчас под сотку тянет , а за полтос только телка , и неизвестно какая корова из нее вырастет .
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Грэм

сегодня, 17:14
Вот это позитив, где подобные новости с других районов?
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