Пять нуждающихся семей получили средства на покупку коровы, поросят, теплицы и мотоблока

Помощь нуждающимся семьям оказана в рамках социального контракта

Денежную помощь в рамках программы социального контракта получили еще 5 семей из Елецкого района. 2 семьи решили приобрести теплицу для выращивания рассады, зелени и овощей с дальнейшей реализацией, 1 семья полученные 25 тыс. руб. потратит на покупку поросят и домашней птицы, 1 семья приобретает мотокультиватор для вспашки земельных участков и получения дополнительного дохода.



Ельчанке, у которой в автокатастрофе погиб муж, и осталось двое маленьких до 3-х лет детей, выделили 50 тысяч рублей на покупку коровы.



Общая сумма выплат составила 150 тысяч рублей, сообщает отдел социальной защиты населения Елецкого района.