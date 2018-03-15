Происшествия
30 минут назад
На Октябрьском мосту «ВАЗ» сбил столб трамвайной линии
В аварии пострадал водитель автомобиля.
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видео Андрей Зайцев
На въезде Октябрьского моста со стороны улицы Сырской водитель автомобиля «ВАЗ-2199» сбил столб контактной линии трамвайного движения. Из-за оборванных проводов трамваи встали, сейчас на мосту находится пять вагонов.
Сам водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
Работники аварийной службы пытаются восстановить контактную линию.
На въезде Октябрьского моста со стороны улицы Сырской водитель автомобиля «ВАЗ-2199» сбил столб контактной линии трамвайного движения. Из-за оборванных проводов трамваи встали, сейчас на мосту находится пять вагонов.
Сам водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
Работники аварийной службы пытаются восстановить контактную линию.
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выбоы -выборы
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