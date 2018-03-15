Происшествия

30 минут назад

На Октябрьском мосту «ВАЗ» сбил столб трамвайной линии

15 1645
#авария #ДТП
2
На Октябрьском мосту «ВАЗ» сбил столб трамвайной линии

В аварии пострадал водитель автомобиля.

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видео Андрей Зайцев

На въезде Октябрьского моста со стороны улицы Сырской водитель автомобиля «ВАЗ-2199» сбил столб контактной линии трамвайного движения. Из-за оборванных проводов трамваи встали, сейчас на мосту находится пять вагонов.



Сам водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

Работники аварийной службы пытаются восстановить контактную линию.




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15 1645
#авария #ДТП
2

Комментарии (15)

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007

4 минуты назад
Четкие пацанчики с четкими зеркалами...))))
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гостья

5 минут назад
и вообще...понаставили столбов, что проехать не дают)))
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Гость

5 минут назад
ага, почему погиб? Доставлен в больницу написано
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гостья

5 минут назад
а скоро закроют петровский мост и будет счастье.....
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28

6 минут назад
КУда летел-то, идиот?
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12к

6 минут назад
Пьяных в липецке за рулем каждый второй
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ага

8 минут назад
столбы в тренде, но человек погиб, печалька
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выбоы -выборы

11 минут назад
Где там дорога? где он так успел разогнаться??? одна колея в одну сторону друга в другую...и все в воде
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Гость

13 минут назад
ну а я про что ? Предлагаю металлурнов вообще с комбината не выпускать )) короче , покайтесь ибо армагедон близок
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Ххх

14 минут назад
Это ж как лететь надо было....
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