Общество

55 минут назад

Липецкие лесники получили 13 новых автомобилей

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#лес
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Липецкие лесники получили 13 новых автомобилей

Это 9 автомобилей «Нива» и 4 автомобиля УАЗ-Фермер.

Управление лесного хозяйства Липецкой области получило 9 автомобилей «Нива» и 4 автомобиля УАЗ-Фермер, приобретенных за счет средств областного бюджета. Ключи от автомобилей вручены директорам Данковского, Донского, Добровского, Грязинского, Задонского, Усманского, Елецкого, Тербунского и Чаплыгинского лесничеств.

Автомобили марки «Нива» предназначены для проведения патрулирования лесных массивов. А автомобили «УАЗ-Фермер», которые переоборудованы в малые лесопатрульные комплексы, также предназначены для проведения патрулирования и оперативного тушения лесных пожаров на малых площадях. Лесопатрульные комплексы оборудованы мотопомпами, емкостями для воды объемом 500 литров и другим пожарно-техническим вооружением.

Приобретение данных автомобилей, позволит повысить мобильность лесной охраны в лесничествах, и в итоге — результативность в организации охраны лесов, - сообщает региональное управление лесного хозяйства.

Фото leslipetsk.ru
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#лес
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Комментарии (2)

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Горожанин

16 минут назад
Новые авто для браконьерской охоты.
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Житель

21 минуту назад
у них денег нет даже на лесников... на что они будут содержать эти авто?
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