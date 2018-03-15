Липецкие лесники получили 13 новых автомобилей

Это 9 автомобилей «Нива» и 4 автомобиля УАЗ-Фермер.

Управление лесного хозяйства Липецкой области получило 9 автомобилей «Нива» и 4 автомобиля УАЗ-Фермер, приобретенных за счет средств областного бюджета. Ключи от автомобилей вручены директорам Данковского, Донского, Добровского, Грязинского, Задонского, Усманского, Елецкого, Тербунского и Чаплыгинского лесничеств.



Автомобили марки «Нива» предназначены для проведения патрулирования лесных массивов. А автомобили «УАЗ-Фермер», которые переоборудованы в малые лесопатрульные комплексы, также предназначены для проведения патрулирования и оперативного тушения лесных пожаров на малых площадях. Лесопатрульные комплексы оборудованы мотопомпами, емкостями для воды объемом 500 литров и другим пожарно-техническим вооружением.



Приобретение данных автомобилей, позволит повысить мобильность лесной охраны в лесничествах, и в итоге — результативность в организации охраны лесов, - сообщает региональное управление лесного хозяйства.



Фото leslipetsk.ru