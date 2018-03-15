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59 минут назад

Гонтарева уволена с поста главы Нацбанка Украины‍

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#Нацбанк Украины #Гонтарева
Гонтарева уволена с поста главы Нацбанка Украины‍

Верховная рада Украины по предложению президента Петра Порошенко уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка страны.

Верховная Рада освободила Валерию Гонтареву от должности председателя Национального банка Украины, - сообщает «Укринформ». За проголосовали 342 депутата при минимально необходимых 226.

Гонтарева в отчете перед Радой сказала, что ее миссия на посту руководителя украинского центробанка выполнена.

Гонтарева подала заявление об отставке с должности председателя НБУ в мае 2017 года. С тех пор она находится в отпуске.

До назначения нового главы НБУ управляет регулятором первый заместитель председателя Яков Смолий.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду кандидатуру Смолия на должность председателя НБУ в январе. Одновременно было зарегистрировано постановление об освобождении Гонтаревой.

Гонтарева возглавила украинский Нацбанк в июне 2014 года. До этого в течение семи лет была председателем совета директоров группы компаний «Инвестиционный Капитал Украина», - передает Lenta.ru.
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#Нацбанк Украины #Гонтарева

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