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Гонтарева уволена с поста главы Нацбанка Украины
Верховная рада Украины по предложению президента Петра Порошенко уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка страны.
Гонтарева в отчете перед Радой сказала, что ее миссия на посту руководителя украинского центробанка выполнена.
Гонтарева подала заявление об отставке с должности председателя НБУ в мае 2017 года. С тех пор она находится в отпуске.
До назначения нового главы НБУ управляет регулятором первый заместитель председателя Яков Смолий.
Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду кандидатуру Смолия на должность председателя НБУ в январе. Одновременно было зарегистрировано постановление об освобождении Гонтаревой.
Гонтарева возглавила украинский Нацбанк в июне 2014 года. До этого в течение семи лет была председателем совета директоров группы компаний «Инвестиционный Капитал Украина», - передает Lenta.ru.