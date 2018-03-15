Молодежные группы соберутся в Липецке на фестиваль

Инди-рок, эстрадные песни и фольклор - молодежные музыкальные группы со всей Липецкой области «зажгут» на сцене обновленного Дома культуры «Рудничный». 24 и 25 марта здесь в третий раз состоится фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «Камертон».

- Фестиваль проводится для учащихся общеобразовательных учреждений, музыкальных школ и школ искусств Липецкой области в возрасте до 18 лет, в целях популяризации ВИА, сохранения, развития и поддержки этого жанра и создания среды для развития творческих связей, общения участников и руководителей вокально-инструментальных ансамблей, - отмечают организаторы.

Обязательное условие – живое исполнение музыки без использования фонограммы. Конкурсанты будут соревновать в двух возрастных категориях – до 13 лет и с 14 до 18 лет. В каждой возрастной группе будут определены победители в номинациях: «лучший вокалист», «лучший исполнитель на музыкальном инструменте». Лучшему коллективу будет присужден Гран-при. Ежегодно фестиваль собирает более 60 участников. Заявки на участие принимаются до 22 марта по адресу ул. Ударников 13, кабинет №14, по факсу 40-01-87 и на e-mail dk.rudnichnyj@gmail.com.

Начало фестиваля в 16:00. Регистрация участников с 12.00, сообщили в департаменте культуры и туризма администрации Липецка.