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Лесовосстановление в Липецкой области проведено на 500 гектарах

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#лес #лесничества
Лесовосстановление в Липецкой области проведено на 500 гектарах

Липецкие лесничие подвели итоги

Как сообщает департамент лесного хозяйства по ЦФО, в течение трех последних лет производственная программа лесной отрасли Липецкой области выполняется в полном объеме исключительно по всем направлениям лесохозяйственной деятельности: лесовосстановлению и защитному лесоразведению, рубкам ухода за лесом, мероприятиям по охране и защите лесов.

В отчетном году при предусмотренном бюджетными проектировками объеме лесовосстановления 450 га, фактически посажено лесных культур на площади 493,8 га, с превышением данного показателя почти на 10%.

В 2017 г. лесхозами заготовлено 9,2 тонн семян древесно-кустарниковых пород, преимущественно I и частично II класса качества.

В лесхозах области обеспечивается высокий уровень культуры ведения питомнического хозяйства, ухоженность посевных площадей и паровых полей, обеспеченность поливными системами, в т.ч. и с капельным поливом. В 2017 году в лесных питомниках был произведен посев семян на площади 10,59 га (105% от запланированного показателя).

В отчетном году выращено 15,7 млн шт. посадочного материала древесно-кустарниковых пород, с профицитом от собственной потребности в нем на выполнение в 2018 году мероприятий по лесовосстановлению и защитному лесоразведению в количестве 4,3 млн шт.

В отчетном периоде лесхозами области проведена большая работа по ликвидации погибших и усыхающих насаждений в государственных защитных лесных полосах. Санитарно-оздоровительные мероприятия в них проведены на площади 148 га.

На территории Липецкого городского лесничества, расположенного в границах города Липецка, сформированного в соответствии с приказом Рослесхоза от 2015 года, была продолжена работа по осуществлению комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Проведенная в 2017 г. работа в городских лесах положительно была отмечена жителями областного центра и позитивно оценена властью Липецкой области и города Липецка.

В течение трех предшествующих лет в лесном фонде не было допущено лесных пожаров. И это, естественно, результат хорошей организации работы по охране лесов в лесхозах, лесничествах и лесопожарном центре.

2017 год стал завершающим этапом в проведении лесоустроительных работ по таксации лесов и проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Липецкой области.

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#лес #лесничества

Комментарии (2)

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Кабан

22 минуты назад
Это губернатор « лесник « готовится к пенсии , будет мухоморы собирать.
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зачем лес сажаем?

32 минуты назад
Что-бы китайцы потом спилили, пока лес вырастет, китайцы сибирь выпилят и до черноземья доберутся!
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