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Жизни юных липчан спасают петицией

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#Петиция #детская площадка
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Жизни юных липчан спасают петицией

Автор просит отремонтировать детскую площадку.

Жительница Желтых Песков Екатерина Юрова через платформу онлайн-петиций обратилась ко всем неравнодушным. Женщина просит привлечь внимание к безопасности детской площадки в районе улицы Будённого, 1а.

- Обращаю Ваше внимание на то, что площадка находится в состоянии, которое угрожает здоровью, играющих на ней детей. А именно: с торчащими штырями и трубами, не закрепленными детскими комплексами, конструкция с горкой сломана и  покрылась ржавчиной, качели сломаны, - перечисляет в своём письме Екатерина. - Прошу в кратчайшие сроки провести замену детской площадки на современный детский городок с безопасным резиновым покрытием. 

С момента создания обращение в адрес президента России и мэрии Липецка уже подписали более 20 интернет-пользователей. Если петиция соберёт кворум, то ее направят адресатам.
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#Петиция #детская площадка
4

Комментарии (3)

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нецарь

13 секунд назад
???!!!!, пока царь жыф- да!
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ага

10 минут назад
судя по фотке, это не детская площадка, а какая-то свалка
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???!!!!

33 минуты назад
А разве для безопасности детей нужно "кворум" собирать???
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