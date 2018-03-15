Общество
сегодня, 14:59
Жизни юных липчан спасают петицией
2 797
Автор просит отремонтировать детскую площадку.
Жительница Желтых Песков Екатерина Юрова через платформу онлайн-петиций обратилась ко всем неравнодушным. Женщина просит привлечь внимание к безопасности детской площадки в районе улицы Будённого, 1а.
- Обращаю Ваше внимание на то, что площадка находится в состоянии, которое угрожает здоровью, играющих на ней детей. А именно: с торчащими штырями и трубами, не закрепленными детскими комплексами, конструкция с горкой сломана и покрылась ржавчиной, качели сломаны, - перечисляет в своём письме Екатерина. - Прошу в кратчайшие сроки провести замену детской площадки на современный детский городок с безопасным резиновым покрытием.
С момента создания обращение в адрес президента России и мэрии Липецка уже подписали более 20 интернет-пользователей. Если петиция соберёт кворум, то ее направят адресатам.
- Обращаю Ваше внимание на то, что площадка находится в состоянии, которое угрожает здоровью, играющих на ней детей. А именно: с торчащими штырями и трубами, не закрепленными детскими комплексами, конструкция с горкой сломана и покрылась ржавчиной, качели сломаны, - перечисляет в своём письме Екатерина. - Прошу в кратчайшие сроки провести замену детской площадки на современный детский городок с безопасным резиновым покрытием.
С момента создания обращение в адрес президента России и мэрии Липецка уже подписали более 20 интернет-пользователей. Если петиция соберёт кворум, то ее направят адресатам.
2 797
нецарь
ага
???!!!!