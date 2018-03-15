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сегодня, 14:47

Россия вышлет британских дипломатов

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#Россия #дело Скрипаля #дипломаты #политика #Британия
Россия вышлет британских дипломатов

Из России вышлют британских дипломатов в ответ на действия Великобритании. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, - сообщил РИА-Новости глава МИД Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос о сроках, Лавров заявил: "Скоро".

Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что Россия надеялась начать диалог с Лондоном по "делу Скрипаля", однако на все запросы получила "ничего не значащие отписки". Она отметила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.

Захарова назвала действия Лондона "информационно-политическим шоу", а обвинения в причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ — "абсолютно сумасшедшими".

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.

Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в городе Солсбери. По данным полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Москва отвергла какую-либо причастность к отравлению, а Лавров назвал подобные обвинения чушью. Он подчеркнул, что Россия хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон в этом отказал.

Позже премьер-министр Тереза Мэй прямо обвинила Россию в причастности к отравлению и огласила перечень мер, направленных против Москвы. Лондон вышлет 23 российских дипломата, приостанавливает все двусторонние контакты на высшем уровне, а также отзывает приглашение Лаврову посетить столицу Британии.

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#Россия #дело Скрипаля #дипломаты #политика #Британия

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