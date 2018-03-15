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Путин простился с Олегом Табаковым
Президент России Владимир Путин попрощался с режиссером и артистом Олегом Табаковым.
В четверг, 15 марта, в Москве прошло прощание с великим актером, Народным артистом СССР Олегом Табаковым. С самого утра к МХТ имени Чехова проститься с Табаковым начали приходить сотни людей с цветами в руках, - передает РИА-Новости.
До последнего не было известно, посетит ли церемонию президент РФ Владимир Путин. Однако он все же появился.
Сначала в зал вошел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он молча поклонился собравшимся, после чего неожиданно исчез.
Сам Путин появился в зале МХТ имени Чехова буквально за полчаса до окончания прощания. Президент молча вошел с большим букетом красных роз, молча постоял перед гробом, а затем перекрестился и смахнул слезу.
Затем он подсел к вдове артиста и какое-то время говорил с ней. После глава государства встал, поклонился присутствующим и вышел.
Почтить память любимого актера, педагога, наставника, руководителя и друга пришли актеры Сергей Безруков, Валентин Гафт, Сергей Юрский, Владимир Машков, Авангард Леонтьев, Михаил Боярский, Игорь Костолевский, Вениамин Смехов, Сергей Гармаш, Игорь Верник, Станислав Дужников, Юрий Стоянов, режиссер Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова.
Кроме того проститься с Табаковым пришли министр обороны Сергей Шойгу, зампредседателя правительства Ольга Голодец, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский и его заместитель Александр Журавский, худрук Театра Наций Евгений Миронов, актриса Светлана Немоляева, глава "Первого канала" Константин Эрнст.
Также в МХТ имени Чехова почтить память артиста пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, глава департамента культуры Москвы Алексанлр Кибовский, драматург Александр Гельман, директор Большого театра Владимир Урин с женой Ириной, руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, режиссеры Адольф Шапиро, Константин Богомолов, Дмитрий Крымов, Дмитрий Бертман, Сергей Женовач, Михаил Левитин, режиссер "Табакерки" Александр Марин, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, многочисленные студенты и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, президент федерации хоккея Владислав Третьяк.
Напомним, Олег Павлович Табаков ушел из жизни 12 марта.
До последнего не было известно, посетит ли церемонию президент РФ Владимир Путин. Однако он все же появился.
Сначала в зал вошел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он молча поклонился собравшимся, после чего неожиданно исчез.
Сам Путин появился в зале МХТ имени Чехова буквально за полчаса до окончания прощания. Президент молча вошел с большим букетом красных роз, молча постоял перед гробом, а затем перекрестился и смахнул слезу.
Затем он подсел к вдове артиста и какое-то время говорил с ней. После глава государства встал, поклонился присутствующим и вышел.
Почтить память любимого актера, педагога, наставника, руководителя и друга пришли актеры Сергей Безруков, Валентин Гафт, Сергей Юрский, Владимир Машков, Авангард Леонтьев, Михаил Боярский, Игорь Костолевский, Вениамин Смехов, Сергей Гармаш, Игорь Верник, Станислав Дужников, Юрий Стоянов, режиссер Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова.
Кроме того проститься с Табаковым пришли министр обороны Сергей Шойгу, зампредседателя правительства Ольга Голодец, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский и его заместитель Александр Журавский, худрук Театра Наций Евгений Миронов, актриса Светлана Немоляева, глава "Первого канала" Константин Эрнст.
Также в МХТ имени Чехова почтить память артиста пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, глава департамента культуры Москвы Алексанлр Кибовский, драматург Александр Гельман, директор Большого театра Владимир Урин с женой Ириной, руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, режиссеры Адольф Шапиро, Константин Богомолов, Дмитрий Крымов, Дмитрий Бертман, Сергей Женовач, Михаил Левитин, режиссер "Табакерки" Александр Марин, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, многочисленные студенты и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, президент федерации хоккея Владислав Третьяк.
Напомним, Олег Павлович Табаков ушел из жизни 12 марта.