Происшествия

сегодня, 14:42

Погибший на мусорном полигоне в Липецкой области грузчик был пьян

7 2006
#гибель #мусор
2
Погибший на мусорном полигоне в Липецкой области грузчик был пьян

Завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего 14 января 2018 года на мусорном полигоне в Добром

Как сообщили в Госинспекции труда Липецкой области, 14 января этого года на территории полигона по утилизации ТБО в селе Доброе при выгрузке мусора из автомобиля мусоровоза движущимися частями оборудования машины был смертельно травмирован грузчик.

В ходе расследования было установлено: при выгрузке мусора грузчик находился в непосредственной близости от зоны выгрузки; имеющейся в ООО «Утиль Транс» инструкцией по охране труда для водителя мусоровоза не прописаны конкретные требования безопасности и действия водителя и грузчиков при выполнении операции по выгрузке. Сам пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Комиссия установила ответственных лиц, чьи действия (бездействие) привели к несчастному случаю. Ими явились должностные лица ООО «Утиль Транс».

Государственная инспекция труда в Липецкой области за выявленные нарушения привлекла к административной ответственности юридическое лицо и должностных лиц в виде штрафа. Материалы расследования направлены в прокуратуру для решения вопроса о привлечении ответственных лиц к уголовной ответственности.

Фото: rcmm.ru

7 2006
#гибель #мусор
2

Комментарии (7)

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эх, горе!

7 минут назад
зачем пить на работе?! а виноватые есть кто допустил нетрезвого грузчика к работе тот и виноват, я сомневаюсь, в том что он в течении дня нажрался! на его состояние закрыли глаза, потомучто зарплата копеечная, людей нет. Как начальники говорят вас за забором до куя, а когда за забор выходят, там нет некого и искать другого работника проблемотично вот и всё! ЭТО ХАЛАТНОСТЬ!
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ага

11 минут назад
легче всего сказать, что человек был пьян и свалить все на него, последнее время это самая классная отмазка
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а

12 минут назад
вот это да, капец просто
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Липецкий

сегодня, 15:33
Не дай бог так помереть
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Так

сегодня, 15:16
повелось если погиб или что иное сам виноват заставят и тут же откажутся
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Апекс

сегодня, 14:58
так повелось Нет человека-нет проблемы Еще нарожают
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пипец

сегодня, 14:50
пипец лечче всего свалить на пьяного
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