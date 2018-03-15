Погибший на мусорном полигоне в Липецкой области грузчик был пьян

Завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего 14 января 2018 года на мусорном полигоне в Добром

Как сообщили в Госинспекции труда Липецкой области, 14 января этого года на территории полигона по утилизации ТБО в селе Доброе при выгрузке мусора из автомобиля мусоровоза движущимися частями оборудования машины был смертельно травмирован грузчик.

В ходе расследования было установлено: при выгрузке мусора грузчик находился в непосредственной близости от зоны выгрузки; имеющейся в ООО «Утиль Транс» инструкцией по охране труда для водителя мусоровоза не прописаны конкретные требования безопасности и действия водителя и грузчиков при выполнении операции по выгрузке. Сам пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Комиссия установила ответственных лиц, чьи действия (бездействие) привели к несчастному случаю. Ими явились должностные лица ООО «Утиль Транс».

Государственная инспекция труда в Липецкой области за выявленные нарушения привлекла к административной ответственности юридическое лицо и должностных лиц в виде штрафа. Материалы расследования направлены в прокуратуру для решения вопроса о привлечении ответственных лиц к уголовной ответственности.

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rcmm.ru