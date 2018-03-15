Культура

сегодня, 14:36

Ельчан погрузят в атмосферу трагического балагана

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#пьеса #музей #театр
Ельчан погрузят в атмосферу трагического балагана

Поможет в этом горожанам театр "Бенефис" и пьеса Горького

Как сообщили в елецком краеведческом музее, 16 марта в 16:00 в рамках проекта Елецкого драматического театра «Бенефис» «Театр расширяет границы» в музее состоится читка пьесы Максима Горького «Последние».

Артисты предлагают зрителю погрузиться в атмосферу трагического балагана, созданного великим классиком, и вместе поразмыслить о вечных вопросах.

В читке заняты: заслуженный артист России Владимир Громовиков, Андрей Скоров, Ольга Климова, Дмитрий Голобородов, Кира Оборотова, Ирина Яцук, Лидия Баженова, Александр Чурляев, Виктор Проняшкин, Максим Краснов, Татьяна Милова, Людмила Луник, и Евгений Ермаков.

Приглашаются всех желающие. Вход свободный.

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#пьеса #музей #театр

Комментарии (2)

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Гость

20 минут назад
Артисты предлагают зрителю погрузиться в атмосферу трагического балагана ))) в ближайшее воскресенье
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вы чо о-ели

сегодня, 15:04
елец и так трагический балаган.
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