Ельчан погрузят в атмосферу трагического балагана

Поможет в этом горожанам театр "Бенефис" и пьеса Горького

Как сообщили в елецком краеведческом музее, 16 марта в 16:00 в рамках проекта Елецкого драматического театра «Бенефис» «Театр расширяет границы» в музее состоится читка пьесы Максима Горького «Последние».

Артисты предлагают зрителю погрузиться в атмосферу трагического балагана, созданного великим классиком, и вместе поразмыслить о вечных вопросах.

В читке заняты: заслуженный артист России Владимир Громовиков, Андрей Скоров, Ольга Климова, Дмитрий Голобородов, Кира Оборотова, Ирина Яцук, Лидия Баженова, Александр Чурляев, Виктор Проняшкин, Максим Краснов, Татьяна Милова, Людмила Луник, и Евгений Ермаков.

Приглашаются всех желающие. Вход свободный.