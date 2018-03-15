Общество

26 минут назад

Липецких школьников приглашают выбрать свой маршрут

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#школа #профессия
Липецких школьников приглашают выбрать свой маршрут

«Выбираем свой маршрут!» - такое название носит профессиональное тестирование, которое состоится в рамках Дня единых действий 18 марта.

Мероприятие состоится на площадках 6 образовательных учреждений., сообщили в департаменте образования Липецка. Так например, в лицее 44 состоятся анкетирование «Выбираем профиль обучения» и презентация «Школ профессиональных ориентиров»: «Школы инженерной культуры», «Школы экономико-правовой грамотности», «Школы естественно-научной культуры», в школе №52 запланировано мероприятие «Мое профессиональное кредо». 

Как известно, профессиональное тестирование и профориентационное консультирование помогает школьникам выявить профессиональные склонности, выбрать профильное обучение в старшей школе, а также среднее или высшее учебное заведение.

Напомним, профессиональное тестирование – одно из плановых мероприятий департамента образования администрации города Липецка, которое проводится в рамках профориентационной работы с липецкими школьниками. Самым крупномасштабным является городская ярмарка профессий и учебных мест для учащихся школ. 7 апреля 2017 года в городской ярмарке учебных мест, которая состоялась на базе Липецкого политехнического техникума, приняли участие около 300 учащихся 9-х классов общеобразовательных учреждений города Липецка.




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#школа #профессия

Комментарии (2)

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фромлипецк

5 минут назад
Дорогие учителя, останьтесь честными перед собой, своими детьми и своими учениками. Не фальсифицируйте явку на этих выборах и не подтасовывайте итоги. Никто вас не накажет, если вы это не будете делать. Это просто ваша привычка делать всё, что прикажет начальство. Не станете делать — ничего не произойдёт. 19 марта все забудут это.
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фромлипецк

13 минут назад
У детей должны быть выходные тоже. Проводите в пятницу или в другой учебный день
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