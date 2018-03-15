Производитель водки «Путинка» закроет свои заводы‍

Один из заводов компании в Курске «ПК Кристалл-Лефортово» был закрыт в начале года, два других «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» в Саранске и «СК Родник» в Самаре остановят работу в скором времени.





Российская алкогольная группа «Кристалл-Лефортово» планирует в скором времени остановить два своих предприятия — «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» в Саранске и «СК Родник» в Самаре.



Об этом РБК сообщила директор по маркетингу группы Алла Постнова. Внимание на это ранее обратила газета



По словам Постновой, сокращенные сотрудники получат «очень достойные выплаты».



Прежде, в декабре 2017 года, «Кристалл-Лефортово» также приостановил работу своего завода в Курской области. Это решение, как пояснила



Она также подчеркнула, что речь не идет о банкротстве «Кристалл-Лефортово». Производство продолжится на Иткульском спиртзаводе в Алтайском крае, также группа намерена работать по контрактному розливу на других предприятиях.



Оценить, насколько упадет производство, Постнова затруднилась, но заявила, что компания намерена сохранить объем продаж и продолжит сотрудничество с федеральными и локальными ритейлерами.



ГК «Кристалл-Лефортово» была основана в 1999 году. Руководителем компании, согласно данным СПАРК, является Марина Погодина. Чистая прибыль предприятия на конец 2016 года оценивалась в 10,1 млн руб., выручка от продажи — в 15,9 млрд руб. По итогам прошлого года, по данным источников газеты «Коммерсантъ» на рынке, «Кристалл-Лефортово» был четвертым производителем водки в России с объемом выпуска $3,86 млн.



В начале 2017 года ГК «Кристалл-Лефортово» объединила свои продажи с другим крупным продавцом водки в России — «Статус-групп». Совокупная доля партнеров тогда оценивалась аналитиками компании Nielsen в примерно 17% российского водочного рынка. В портфеле «Статус-групп» на тот момент была продукция под марками ​«Путинка», «Столичная», «Высота», «Зимняя дорога», «Сибирская» и др. «Кристалл-Лефортово» производил и продавал водку под марками «Эталон», «Праздничная» и «Старая Москва».



В феврале «Статус-групп» подала заявление о банкротстве. «Насколько я знаю, «Кристалл-Лефортово» поручалась перед кредиторами и поставщиками «Статуса», и теперь они требует долги уже с нее», — рассказал о проблемах предприятия один из источников «Коммерсанта» на рынке. В связи с этим с этим с начала 2018 года компании, входящие в ГК «Кристалл-Лефортово», получили иски, общая сумма которых превысила 5,5 млрд руб., указывала газета со ссылкой на материалы картотеки арбитражных судов. При этом больше всего требований, по ее данным, предъявил ОФК-банк (кредитор «Статус-групп»). В числе других истцов — Дербентский завод игристых вин, ставропольский алкогольный завод «Пантеон», а также Владикавказский завод алкогольных напитков.



По данным Постновой долг «Статус-групп» перед предприятиями «Кристалл-Лефортово» превышает 6 млрд руб. Собственный долг группы перед кредиторами директор по маркетингу «Кристалл-Лефортово»​ не назвала.

Один из крупнейших российских продавцов и производителей водки «Кристалл-Лефортово» останавливает свои заводы. Один из них уже закрыт, еще два предприятия — в Самаре и Саранске — скоро прекратят свою деятельность.Российская алкогольная группа «Кристалл-Лефортово» планирует в скором времени остановить два своих предприятия — «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» в Саранске и «СК Родник» в Самаре.Об этом РБК сообщила директор по маркетингу группы Алла Постнова. Внимание на это ранее обратила газета «Коммерсантъ» По словам Постновой, сокращенные сотрудники получат «очень достойные выплаты».Прежде, в декабре 2017 года, «Кристалл-Лефортово» также приостановил работу своего завода в Курской области. Это решение, как пояснила РБК Постнова, не было связано с текущими исками к группе. Предприятие давно морально устарело, указала Постнова.Она также подчеркнула, что речь не идет о банкротстве «Кристалл-Лефортово». Производство продолжится на Иткульском спиртзаводе в Алтайском крае, также группа намерена работать по контрактному розливу на других предприятиях.Оценить, насколько упадет производство, Постнова затруднилась, но заявила, что компания намерена сохранить объем продаж и продолжит сотрудничество с федеральными и локальными ритейлерами.ГК «Кристалл-Лефортово» была основана в 1999 году. Руководителем компании, согласно данным СПАРК, является Марина Погодина. Чистая прибыль предприятия на конец 2016 года оценивалась в 10,1 млн руб., выручка от продажи — в 15,9 млрд руб. По итогам прошлого года, по данным источников газеты «Коммерсантъ» на рынке, «Кристалл-Лефортово» был четвертым производителем водки в России с объемом выпуска $3,86 млн.В начале 2017 года ГК «Кристалл-Лефортово» объединила свои продажи с другим крупным продавцом водки в России — «Статус-групп». Совокупная доля партнеров тогда оценивалась аналитиками компании Nielsen в примерно 17% российского водочного рынка. В портфеле «Статус-групп» на тот момент была продукция под марками ​«Путинка», «Столичная», «Высота», «Зимняя дорога», «Сибирская» и др. «Кристалл-Лефортово» производил и продавал водку под марками «Эталон», «Праздничная» и «Старая Москва».В феврале «Статус-групп» подала заявление о банкротстве. «Насколько я знаю, «Кристалл-Лефортово» поручалась перед кредиторами и поставщиками «Статуса», и теперь они требует долги уже с нее», — рассказал о проблемах предприятия один из источников «Коммерсанта» на рынке. В связи с этим с этим с начала 2018 года компании, входящие в ГК «Кристалл-Лефортово», получили иски, общая сумма которых превысила 5,5 млрд руб., указывала газета со ссылкой на материалы картотеки арбитражных судов. При этом больше всего требований, по ее данным, предъявил ОФК-банк (кредитор «Статус-групп»). В числе других истцов — Дербентский завод игристых вин, ставропольский алкогольный завод «Пантеон», а также Владикавказский завод алкогольных напитков.По данным Постновой долг «Статус-групп» перед предприятиями «Кристалл-Лефортово» превышает 6 млрд руб. Собственный долг группы перед кредиторами директор по маркетингу «Кристалл-Лефортово»​ не назвала.