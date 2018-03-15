Здоровье

59 минут назад

Карантин объявлен в четырёх школах Липецка

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#карантин #ОРВИ #грипп

Но везде не учатся по одному-двум классам.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по состоянию на 15 марта, полностью закрытых на карантин в Липецке школ нет. А вот частичный карантин обьявлен в четырёх школах города: это школы под номерами 4, 33, 59 и 65. В этих школах в общей сложности закрыты 5 классов.

Тем не менее, директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 № 29 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».

Меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.
603
#карантин #ОРВИ #грипп

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