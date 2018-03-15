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59 минут назад

Генпрокурор Украины заявил о подготовке Савченко теракта в Раде

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#Украина #Савченко #Рада
Генпрокурор Украины заявил о подготовке Савченко теракта в Раде

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко планировала теракт в стенах Верховной рады.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что внефракционный народный депутат Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, лично отдавала указания, как провести террористический акт в Верховной Раде, - передает "Интерфакс".

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, лично вербовала, лично отдавала указания, как провести террористический акт здесь, в этом зале (парламента). Уничтожить двумя боевыми гранатами две ложи в парламенте, из минометов обстрелять купол парламента и из автоматов добивать тех, кто бы выжил", - заявил Луценко.

Луценко заявил, что намерен внести в Верховную Раду представление о лишении депутатской неприкосновенности Савченко.

"Сегодня я как генеральный прокурор Украины внесу в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Савченко", - сказал Луценко в четверг в Раде.

Как сообщается, Верховная Рада Украины исключила Савченко из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение поддержал 261 народный депутат на пленарном заседании в четверг.

Соответствующий проект постановления (№5543) в декабре 2016 года инициировали члены комитета по вопросам нацбезопасности.

В пояснительной записке к документу его авторы указывают на то, что Савченко встречалась с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса, а также отмечают, что она участвует в заседаниях комитета, где рассматривают информацию, относящуюся к государственной тайне.

"С целью недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне, и учитывая, что член комитета должен принимать участие в заседаниях, где буду рассматриваться вопросы, связанные с государственной тайной, необходимо принять данное постановление в ближайшее время", - сказано в пояснительной записке.
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#Украина #Савченко #Рада

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