Общество

сегодня, 00:00

Сегодня и завтра День тишины

156
#выборы

18 марта в Российской Федерации выбирают президента. 

Накануне голосования и во время него (с 00.00 17 марта до 20.00 18 марта) любая агитация в пользу кандидатов считается незаконной - в стране наступает т.н. "День тишины".

Задача "Дня тишины" — обеспечить каждому избирателю самостоятельность выбора, защитить от возможного случайного влияния каких-либо материалов, психологического давления.

На сайте GOROD48 в "День тишины" комментарии посетителей будут проходить премодерацию.

Приносим свои извинения за неудобства и надеемся на понимание наших читателей.


156
#выборы

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