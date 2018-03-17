Сегодня и завтра День тишины

18 марта в Российской Федерации выбирают президента.

Накануне голосования и во время него (с 00.00 17 марта до 20.00 18 марта) любая агитация в пользу кандидатов считается незаконной - в стране наступает т.н. "День тишины".



Задача "Дня тишины" — обеспечить каждому избирателю самостоятельность выбора, защитить от возможного случайного влияния каких-либо материалов, психологического давления.



На сайте GOROD48 в "День тишины" комментарии посетителей будут проходить премодерацию.



Приносим свои извинения за неудобства и надеемся на понимание наших читателей.





