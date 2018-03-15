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Мировые звезды выступят в Липецке
Липецкая филармония приглашает на концерт квартета имени Давида Ойстраха. Квартет получил свое имя в 2012 году, уже будучи сплоченным профессиональным коллективом. Многолетняя творческая дружба и преданность музыкантов квартетному жанру позволили создать уникальный ансамбль, объединивший в своем составе молодых российских солистов, которые уже добились мирового признания.
Коллектив ведет активную концертную деятельность. Его концерты с неизменным успехом проходят в лучших концертных залах России, Европы, Азии и Южной Америки.
В концерте прозвучат квартеты Ф. Шуберта, А. Бородина, Ф. Мендельсона, каприсы Н. Паганини.
Концерт состоится в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны». Этот уникальный творческий проект, учрежденный Министерством культуры Российской Федерации и Московской государственной академической филармонией в 2003 году, направлен на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России и обеспечение равного доступа к культурным ценностям для жителей различных регионов нашей страны. В рамках филармонических сезонов лучшие российские творческие коллективы и исполнители выезжают в провинцию, показывают новые программы, и, пропагандируя классическое искусство, ярко и значимо заявляя о себе, приобретают новых поклонников на всей территории России от Калининграда до Владивостока, сообщают в управлении культуры и туризма Липецкой области.Фото: www.kultura48.ru
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