Мировые звезды выступят в Липецке

Липецкая филармония приглашает на концерт квартета имени Давида Ойстраха. Квартет получил свое имя в 2012 году, уже будучи сплоченным профессиональным коллективом. Многолетняя творческая дружба и преданность музыкантов квартетному жанру позволили создать уникальный ансамбль, объединивший в своем составе молодых российских солистов, которые уже добились мирового признания.

Первая скрипка - Андрей Баранов, обладатель наград более 20 международных конкурсов. Вторую скрипку в квартете исполняет Родион Петров, выпускник Высшей школы музыки им. Королевы Софии в Мадриде и Московской консерватории им. П.И. Чайковского. Партию альта в квартете исполняет Федор Белугин, лауреат международных конкурсов. Виолончелистом квартета является Алексей Жилин, лауреат международных конкурсов.Коллектив ведет активную концертную деятельность. Его концерты с неизменным успехом проходят в лучших концертных залах России, Европы, Азии и Южной Америки.В концерте прозвучат квартеты Ф. Шуберта, А. Бородина, Ф. Мендельсона, каприсы Н. Паганини.

Концерт состоится в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны». Этот уникальный творческий проект, учрежденный Министерством культуры Российской Федерации и Московской государственной академической филармонией в 2003 году, направлен на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России и обеспечение равного доступа к культурным ценностям для жителей различных регионов нашей страны. В рамках филармонических сезонов лучшие российские творческие коллективы и исполнители выезжают в провинцию, показывают новые программы, и, пропагандируя классическое искусство, ярко и значимо заявляя о себе, приобретают новых поклонников на всей территории России от Калининграда до Владивостока, сообщают в управлении культуры и туризма Липецкой области.

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