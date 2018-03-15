В России

42 минуты назад

Россия примет ответные меры в отношении Британии

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#Россия #Британия
Россия примет ответные меры в отношении Британии

Как отметила Мария Захарова, сейчас они находятся в стадии проработки и будут приняты в ближайшее время.

Москва получила от Лондона на свои четыре дипломатические ноты по делу Скрипаля лишь "отписки", - рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в Лондоне по-прежнему отказываются предоставить России какую-либо фактическую информацию по этому делу.

По данным РИА-Новости, в МИД РФ назвали сумасшедшими обвинения Британии в отношении России. В связи с введениями и объявлением о введении Великобританией соответствующих шагов и недружественных мер в отношении РФ предполагается принятие ответных мер, о чем вчера российский МИД заявил. Как отметила Мария Захарова, сейчас они находятся в стадии проработки и будут приняты в ближайшее время, - сообщает ТАСС.

Напомним, в минувший понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг все обвинения, назвав их "чушью". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ не имеет никакого отношения к инциденту с Сергеем Скрипалем. Он также заявил, что Москва не приемлет языка ультиматума.
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#Россия #Британия

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